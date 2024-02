Von der Leyen: EU will ukrainische Streitkräfte in eigene Militärkapazitäten einbeziehen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte in einer Rede vor dem EU-Parlament an, dass man beginnen solle, die ukrainische Armee und Militärindustrie als einen Teil der militärischen Fähigkeiten der EU zu betrachten.

Quelle: AFP © FREDERICK FLORIN

Die EU beabsichtige, die ukrainische Armee und Militärindustrie zu einem Teil ihrer eigenen militärischen Fähigkeiten zu machen, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in einer Rede vor dem Europäischen Parlament. "Wenn wir in die Zukunft blicken, müssen wir die Verteidigungskapazitäten der Ukraine als Teil unserer eigenen Verteidigungskapazitäten betrachten; wir müssen die ukrainische Verteidigungsindustrie als Teil unserer eigenen Verteidigungsindustrie betrachten", sagte sie. "Aus diesem Grund haben wir die Ukraine in die Vorbereitungen unserer eigenen Strategie für die Verteidigungsindustrie einbezogen. Das ist der erste Schritt, der dazu führen sollte, die Ukraine in einige unserer Verteidigungsprogramme zu integrieren." EU-Geschichtsverklärung – von der Leyen verkündet: "Die alliierten Streitkräfte befreiten Auschwitz" Von der Leyen meinte, dies werde "die Konvergenz und die gemeinsame Planung zwischen unseren Streitkräften und der Rüstungsindustrie fördern". Sie warnte davor, dass es noch mehr Leid geben werde, und fügte hinzu, dass die Ukraine ein "zukünftiges Mitglied unserer Europäischen Union" sei, und behauptete, dass Europa "jeden einzelnen Tag dieses Krieges und jeden einzelnen Tag danach an der Seite der Ukraine stehen wird". Sie wies darauf hin, dass die EU ihr Versprechen, der Ukraine zwischen März 2023 und März 2024 eine Million Granaten zu liefern, nicht einhalten konnte, versicherte aber, dass Kiew diese Munition bis Ende dieses Jahres erhalten werde. Darüber hinaus wies sie darauf hin, dass die EU 28 Milliarden Euro für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgegeben und 40.000 ukrainische Soldaten ausgebildet hat. Während derselben Sitzung erklärte der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, dass "jeder Euro, der für die Ukraine ausgegeben wird, eine Investition in die Sicherheit und den Wohlstand der EU in der Zukunft ist", und rief dazu auf, die Waffenlieferungen an Kiew zu verstärken. Mehr zum Thema – Von der Leyen feiert "einen großen Tag für Europa" – während Bauern Brüssel verwüsten

