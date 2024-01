Tinder verlässt Weißrussland

Am 15. Februar, kurz nach dem Valentinstag, verlässt die Dating-App "Tinder" Weißrussland. Dies gab der Eigentümer des Dienstes, die Match Group, bekannt. In Russland ist "Tinder" bereits seit Sommer 2023 nicht mehr präsent.

Quelle: Gettyimages.ru © NurPhoto

Tinder, eine der beliebtesten Dating-Plattformen der Welt, wird Weißrussland im kommenden Monat verlassen. Laut einer Presseerklärung werden Nutzer die App nach dem 15. Februar nicht mehr verwenden können. Gekaufte Abonnements werden nach diesem Datum nicht mehr verlängert. "Wenn Sie ein Abonnement für sechs oder zwölf Monate erworben haben, das nach dem 15. Februar verlängert wird, können Sie eine Rückerstattung beantragen", heißt es in der Mitteilung. Auch die Apps Hinge und OkCupid werden in Weißrussland dann nicht mehr verfügbar sein. Gründe für diese Entscheidung wurden nicht genannt. Österreich: Raiffeisen Bank will russische Tochtergesellschaft verkaufen Tinder hatte Russland im Sommer 2023 verlassen. Die Match Group begründete diese Entscheidung mit ihrem Engagement für Menschenrechte. Jeff Perkins, Geschäftsführer von Friends Fiduciary, sagte, Tinder habe gute Gründe, Russland zu verlassen: "Es ist nicht gut für eine vertrauenswürdige Marke, weiterhin in einem Land tätig zu sein, dessen Staatsoberhaupt vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt wurde." Die russische Zeitung Wedomosti berichtete, dass nach dem Weggang von Tinder die Popularität einheimischer Dating-Apps in Russland zugenommen habe, darunter der Dating-Dienst Mamba. Der Geschäftsführer Andrei Bronezki erklärte in einem Interview, dass es einen Zustrom von wohlhabenden Zielgruppen gebe, die hauptsächlich in Großstädten lebten. Er glaube aber, dass dieser Kundenzustrom nur vorübergehend sei, da Tinder "eines Tages" nach Russland zurückkehren werde. Mehr zum Thema - Russland: Volvo-Geschäftsaktivitäten an russischen Investor übergeben

