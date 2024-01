Polen schickt wegen russischer Langstreckenflugaktivitäten Flugzeuge in die Luft

Die polnische Armee hat vor Flügen polnischer und verbündeter Flugzeuge in der Nähe der Grenze zur Ukraine gewarnt, weil russische Flugzeuge dort aktiv sind. Aus diesem Grund hat das polnische Militär Anfang Januar zweimal Flugzeuge aufsteigen lassen.

Quelle: Gettyimages.ru © Jakub Porzycki/Anadolu Agency

Russlands Langstreckenfliegerei zeige verstärkte Aktivität, Polen habe "alle notwendigen Verfahren zur Gewährleistung der Sicherheit" seines Luftraums eingeleitet, teilte das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte im sozialen Netzwerk X (früher Twitter) mit. Das polnische Militär stellte klar: "Wir warnen davor, dass die polnische und verbündete Luftfahrt aktiver geworden ist, was mit einer erhöhten Lärmbelastung verbunden sein kann, insbesondere im südöstlichen Teil des Landes." Polnisches Militär findet keine Spur einer "russischen" Rakete Polens Luftfahrt hatte berichtet, dass sie in letzter Zeit mehr als einmal auf russische Flugzeuge reagiert habe, insbesondere am 1. und 2. Januar. Ende Dezember, nach Bombenanschlägen in Kiew, Odessa, Charkow, Tscherkassy, Lwow und Dnjepr, meldeten die polnischen Streitkräfte eine Verletzung des polnischen Luftraums durch ein nicht identifiziertes Objekt. Der polnische Generalstab ging davon aus, dass es sich um eine russische Rakete handelte, doch konnten die Militärs bei der Untersuchung des Gebiets keine Spuren davon finden. Der russische Geschäftsträger in Warschau, Andrei Ordasch, sagte dazu: "Uns wurden keine Beweise vorgelegt. Meine Bitte, zu dokumentieren, was in der Protestnote des polnischen Außenministeriums steht, wurde abgelehnt." Im vergangenen Herbst wurde für den Himmel über Warschau dort zum ersten Mal in der Geschichte ein Raketenabwehrsystem stationiert. Es wird von US-Patriot-Luftabwehrsystemen bereitgestellt. Mehr zum Thema – US-Medien: Polen hat Ermittlungen zur Nord-Stream-Sprengung sabotiert

