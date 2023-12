Serbien dankt Russland für Warnung vor versuchter Farbrevolution

Anhänger der Opposition versuchten kürzlich, das Rathaus in Belgrad zu stürmen und Unruhe anzustiften. Die serbische Premierministerin hat sich inzwischen bei den russischen Sicherheitsdiensten bedankt, die Belgrad vor geplanten Unruhen warnte.

Quelle: AFP © Oliver Bunic

Die serbische Premierministerin Ana Brnabiс hat sich bei den russischen Sicherheitsdiensten bedankt, die Belgrad vor geplanten Unruhen in der Hauptstadt gewarnt haben. Prowestliche Demonstranten versuchten am Sonntagabend in Belgrad in Regierungsgebäude einzudringen, was der serbische Präsident Alexander Vučić als versuchte Farbrevolution bezeichnete. Während Vučić zunächst ungenannten "ausländischen Diensten" dafür dankte, dass seine Sicherheitsdienste "genau wussten, was die Schläger vorbereiteten", enthüllte Brnabiс später, dass Belgrad von Moskau gewarnt wurde. "Ich kann nur Danke sagen, was wahrscheinlich denen im Westen nicht besonders gut gefallen wird, aber besonders heute Abend spüre ich, wie wichtig es ist, für Serbien einzutreten und den russischen Sicherheitsdiensten zu danken, die diese Informationen hatten und sie an uns weitergegeben haben", so Brnabic. Analyse Russische Partei im serbischen Parlament: Eine Hochburg des Kremls? Sie fügte hinzu: "Wir haben diese Informationen dann mit allen anderen geteilt, und alle anderen sagten: 'Ach, das ist russische Desinformation, die verbreiten Fake News.'" Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen und Kommunalwahlen in vielen Städten, darunter Belgrad, hatte die Serbische Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Alexander Vučić Siege errungen. Die Opposition beschuldigte die regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS) des angeblichen "Wahlbetrugs" bei den Parlamentswahlen in der vergangenen Woche. Vučić wies die Anschuldigungen über Wahlbetrug als "Lügen" zurück und erklärte zudem, die Proteste seien vom Westen gesponsert worden, der ihn aufgrund seiner Beziehungen zu Russland und seiner Weigerung, den Anspruch Serbiens auf den Kosovo aufzugeben, absetzen will. Mehr zum Thema - Parlamentswahl in Serbien: Prowestlicher Block ruft zu Protesten auf

