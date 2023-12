Angst vor Mobilisierung: Zehn humanitäre Freiwillige fliehen unter Vorwand aus der Ukraine

Einen weiteren Fall des groben Vertrauensbruchs hat am Freitag ein ukrainischer Beamter in der Frontregion Cherson gemeldet – zehn männliche Mitarbeiter der humanitären Vereine haben Ausreisegenehmigungen für die Flucht in die EU missbraucht.

Quelle: www.globallookpress.com

Eine Gruppe ukrainischer Freiwilliger, die das Land vorübergehend verlassen durften, um humanitäre Hilfe zu leisten, sind nach Angaben der Behörden nicht zurückgekehrt und im Ausland untergetaucht. Nach dem Kriegsrecht, das Kiew im Februar 2022 eingeführt hat, ist es Männern im Alter von 18 bis 60 Jahren untersagt, das Land ohne eine spezielle Ausnahmegenehmigung zu verlassen. Die Behörden erlauben männlichen Fahrern im wehrfähigen Alter den Grenzübertritt, sofern sie Hilfsgüter transportieren. Estnische Behörden erklären sich bereit, ukrainische Wehrpflichtige an Kiew auszuliefern In einer Videobotschaft auf Telegram sagte Alexander Prokudin, der Leiter der ukrainischen Militärverwaltung für die russische Region Cherson, am Samstag, er habe zehn Vertretern der Freiwilligenorganisationen "Vereinigte Ukraine" und "Adschalik" die Erlaubnis erteilt, ins Ausland zu reisen. Die Freiwilligen kehrten mit den Hilfsgütern zurück und veröffentlichten sogar Beweisfotos von der Übergabe, aber als die Genehmigung für die zweite Reise erteilt wurde, kehrten sie nicht zurück. "Zu unserem großen Bedauern ist nicht jeder, der sich als Freiwilliger bezeichnet, in Wirklichkeit ein solcher. Manchmal verstecken sie ihre egoistischen Ziele hinter dem Wort 'Hilfe'", sagte Prokudin, ohne zu erläutern, wann und wo sich der Vorfall ereignet hatte. "Ich appelliere an alle, die glauben, sie seien 'schlauer als andere'. Sie brechen das Gesetz. Und Sie werden auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen werden", so der Beamte. Er fügte hinzu, dass die Ausnahmeregelung für den Grenzübertritt für diese Personen aufgehoben worden sei und die Strafverfolgungsbehörden in dieser Angelegenheit ermitteln würden. Seit Beginn des Konflikts mit Russland haben Hunderttausende von ukrainischen Männern das Land verlassen, um sich der Wehrpflicht zu entziehen. Dabei wurden verschiedene Methoden angewandt, darunter der Kauf medizinischer Ausnahmegenehmigungen, die Bestechung von Rekrutierungsbeamten und der illegale Grenzübertritt. Ukrainischer Fernsehmoderator kehrt nach EU-Gipfel nicht ins Land zurück Am Freitag gab der bekannte ukrainische Reporter Alexei Petschij seine Entscheidung bekannt, in der EU zu bleiben, nachdem er eine Ausnahmegenehmigung für die Reise nach Brüssel erhalten hatte, um über den Gipfel des Europäischen Rates zu berichten (RT DE berichtete). Dieser "Vertrauensbruch", wie ihn sein ehemaliger Arbeitgeber nannte, löste Befürchtungen aus, dass Kiew die Reisefreiheit für Journalisten und andere Fachleute einschränken könnte. Im August meldeten ukrainische Medien unter Verweis auf diplomatische Quellen, dass sich seit 2022 rund 40 bis 60 Prozent der Mitarbeiter ukrainischer Vertretungen im Ausland geweigert hätten, nach Abschluss ihrer Dienstreisen in die Ukraine zurückzukehren. Anfang dieser Woche warnte der ukrainische Verteidigungsminister, dass alle ukrainischen Männer im wehrfähigen Alter, die aus dem Land fliehen, in die Rekrutierungszentren "eingeladen" werden, da es "eine Ehre" sei, das Land zu verteidigen. Die Ukraine kämpft derzeit darum, die Reihen ihrer Armee nach einer gescheiterten Gegenoffensive im Sommer wieder aufzufüllen und ergreift zusätzliche Maßnahmen zur Verstärkung der Grenzkontrollen. Präsident Wladimir Selenskij sagte, das Militär wolle zusätzliche 450.000 bis 500.000 Menschen in die Streitkräfte aufnehmen. Allein in den europäischen Staaten halten sich derzeit laut EU-Statistiken 650.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter auf – "Ein gewaltiges Mobilisierungspotenzial" (Die Welt). Mehr zum Thema - Ex-US-General: Ukraine muss es wie Nazideutschland 1944 machen

