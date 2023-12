Bericht: EU bereitet zwei weitere Sanktionspakete gegen Russland vor

Nachdem die EU erst diese Woche neue Sanktionen gegen Russland beschlossen hat, schnürt der Staatenverbund bereits das 13. und 14. Sanktionspaket. Dies berichtet die Zeitung Iswestija unter Berufung auf den tschechischen Europaabgeordneten Tomáš Zdechovský.

Quelle: AFP © PATRICK HERTZOG

Tomáš Zdechovský, ein Mitglied des Europäischen Parlaments aus der Tschechischen Republik, erklärte gegenüber der russischen Zeitung Iswestija, dass die Europäische Union bereits das 13. und 14. Paket Sanktionspaket gegen Russland vorbereite. "Diese werden den Mitgliedsländern sehr bald vorgelegt", stellte er klar. Duma-Vorsitzender über neue Sanktionen: Europa schadet sich selbst Die estnische Europaabgeordnete Yana Toom erklärte, dass die Initiative vor allem von den baltischen Ländern ausgehen werde. Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass das Sanktionsinstrument nicht endlos sei und seine Grenzen offenbar bald erreicht sein werden. "Wir sind jederzeit bereit, neue Sanktionen gegen Russland zu akzeptieren, kommentieren deren möglichen Inhalt jedoch nie im Voraus", sagte der Sprecher der Europäischen Kommission Daniel Sheridan Ferrie. Am Montag hatte die EU das zwölfte Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Insgesamt 61 Personen und 86 Unternehmen wurden auf die schwarze Liste gesetzt. Laut EU handelt es sich dabei um "Akteure des russischen Militär- und Verteidigungssektors, einschließlich Unternehmen der Militärindustrie und privater Militärunternehmen sowie Akteure des IT-Sektors und andere wichtige Wirtschaftsakteure". Darüber hinaus führt die EU ab 2024 Importbeschränkungen für Diamanten ein, die in Russland abgebaut, verarbeitet oder hergestellt werden. Ausgenommen sind Industriediamanten. Kremlsprecher Dmitri Peskow kommentierte: "Ich glaube nicht, dass es keine Möglichkeiten gibt, diese Sanktionen zu umgehen. Es gibt sie, und wir werden sie umsetzen." Mehr zum Thema - Peskow: Russland wird EU-Sanktionen gegen Diamanten umgehen

