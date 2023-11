Estland zu Grenzschließung nach Russland bereit

Estlands Außenminister Margus Tsahkna erklärt am Dienstag beim Treffen mit Amtskollegen in Brüssel, Russland trage die Verantwortung für die verschärfte Lage an der finnischen Grenze. Vor diesem Hintergrund sei auch Estland bereit, seine östliche Grenze dichtzumachen.

Quelle: AP

Am Dienstag hat Estlands Außenminister Margus Tsahkna am Treffen der Außenminister der nordischen und baltischen Länder in Brüssel teilgenommen. Nach Angaben des Online-Nachrichtenportals Delfi wurde unter anderem die Lage an der russisch-finnischen Grenze diskutiert. Tsahkna zufolge sei der Zustrom von Migranten, die aus Russland nach Finnland einreisen wollten, nichts anderes als ein Hybridangriff Moskaus. Das Ziel bestehe darin, Angst und Instabilität zu säen und Druck auszuüben. Angesichts der Lage sei Estland bereit, seine Grenze zu Russland zu schließen, um sich vor solchen Bedrohungen zu schützen. Duma-Vorsitzender zu Grenzschließung: Finnland schießt sich ins eigene Knie In der vergangenen Woche hatte der estnische Grenzschutz begonnen, am Grenzübergang Narva Betonbarrieren, bekannt als "Drachenzähne", zu installieren. Die Behörden schlossen die Schließung des Kontrollpunktes aufgrund der Verschärfung der Migrationssituation nicht aus. Außer Narva gibt es vier weitere Grenzübergänge zwischen Russland und Estland. Zuvor hatte Lettland schärfere Schutzmaßnahmen an der östlichen Grenze in Erwägung gezogen. Innenminister Rihards Kozlovskis zufolge werde eine solche Entscheidung getroffen, "wenn sich die Situation radikal ändert und eine Bedrohung der nationalen Sicherheit vorliegt". Das Nachbarland Litauen sieht bisher keinen Grund, seine Grenze zu Russland dichtzumachen. Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo kündigte am Dienstag an, dass das Land ab dem 30. November bis zum 13. Dezember alle Grenzübergänge nach Russland schließen werde. Kurz zuvor hatte Helsinki sieben von insgesamt neun Grenzübergängen geschlossen. Mehr zum Thema – Finnland schließt alle Kontrollpunkte an der Grenze zu Russland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.