Bericht: Dänemark könnte Tanker mit russischem Öl blockieren

Dänemark könnte laut einem Bericht damit beauftragt werden, russische Öltanker, die durch seine Gewässer fahren, zu blockieren. Das gesamte russische Öl, das durch die Ostsee verschifft wird, durchquert die dänische Meerenge auf dem Weg zu internationalen Märkten.

Quelle: AP

Die Europäische Union könnte Dänemark beauftragen, Tanker mit russischem Öl, die durch dänische Gewässer fahren, zu kontrollieren und eventuell zu blockieren, berichtet die Financial Times unter Berufung auf ihre Quellen. Im Visier sind demnach Tanker, die die Meerenge ohne westliche Versicherung passieren. Eine fehlende Versicherung würde es den EU-Ländern ermöglichen, Schiffe zu kontrollieren, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen könnten. Von der Leyen kündigt neue Sanktionen gegen Russland an Die Menge russischen Öls, die täglich durch die dänische Meerenge fließe, entspreche etwa zwei Millionen Barrel Rohöl, schreibt die Zeitung. Die eingeführte Preisobergrenze für russisches Öl habe nur teilweise Wirkung gezeigt, da "fast kein" russischer Export zu diesem Preis verkauft werde. Die Forderung, Schiffe angemessen zu versichern, sei gerechtfertigt, da es viele russische Öllieferungen gebe, bei denen das Risiko eines Ausfalls erhöht sei, "was zu einer großen Umweltkatastrophe führen könnte", so der Bericht. Die EU befürchtet, dass nicht-westliche Versicherungen im Falle einer Ölkatastrophe nicht wirksam sein könnten. Das UN-Seerechtsübereinkommen enthält Bestimmungen, die es ermöglichen, "ein Gerichtsverfahren einzuleiten, einschließlich des Festhaltens eines Schiffes", wenn "eindeutige objektive Beweise" dafür vorliegen, dass das Schiff eine ernsthafte Gefahr für die Küste darstellt. Laut dem Bericht wird in der Praxis aber alles von den dänischen Marinebehörden abhängen. Was Kopenhagen tun wird, falls ein Schiff nicht stoppt, ist unklar. Ein Sprecher des dänischen Verteidigungskommandos sagte zur Zeitung, dass "keine Dokumente oder Schiffe, die die Meerenge passieren, kontrolliert werden, es sei denn, es geht um die Sicherheit des Seeverkehrs". Am 5. Dezember 2022 trat das Embargo für russisches Öl in Kraft. Die Preisobergrenze wurde auf 60 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Seit dem 5. Februar 2023 gilt das Embargo der Europäischen Union für russische Erdölprodukte. Das russische Energieministerium konnte nach eigenen Angaben die durch das Embargo reduzierten Liefermengen umleiten. Mehr zum Thema - Wall Street Journal: Westlicher Preisdeckel für russisches Öl funktioniert nicht

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.