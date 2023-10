Skandal in Polen: Das Land wird mit Kunststoff aus Russland überschwemmt

Anstatt die Kunststoffproduktion im Einklang mit den EU-Normen zu begrenzen, steigert Polen sie weiter, schreibt das polnische Webportal Interia. Dabei importiert Polen trotz der Sanktionen eine große Menge an Primärkunststoff aus Russland.Interia erklärt:

"Branchenexperten schlagen Alarm: Polen importiert große Mengen an 'primärem' Kunststoff aus Russland. Und das trotz des Embargos für russische Rohstoffe. Das Inverkehrbringen von Verpackungen aus Kunststoff, die nicht recycelt sind, wird durch die sogenannte Kunststoffsteuer bestraft. Polen zahlt jährlich etwa zwei Milliarden Zloty.

Der polnische Recyclingverband berichtet von alarmierenden Informationen, dass Polen riesige Mengen an Neukunststoff importiert, insbesondere aus Russland. Trotz des Embargos für russische Rohstoffe, das in fast allen europäischen Ländern in Kraft ist, findet russisches Plastik seinen Weg auf den polnischen Markt. Hier wird er zu einer billigeren Alternative zu in Polen hergestellten Kunststoffen, insbesondere zu recycelten Kunststoffen."