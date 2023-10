Serbiens Präsident Vučić kündigt Neuwahlen an

Als Reaktion auf schwere Proteste gegen seine Regierung kündigte der serbische Präsident Aleksandar Vučić eine vorgezogene Parlamentswahl am 17. Dezember an. Das gegenwärtige Parlament hatten die Serben im April des Vorjahres gewählt.

Quelle: AFP © Jorge Guerrero

Der serbische Präsident, Aleksandar Vučić, kündigte am Freitag eine vorgezogene Parlamentswahl für den 17. Dezember an. Dies ist auch eine Reaktion auf die anhaltenden Proteste gegen die Regierung in Belgrad. Vučić sagte gestern Abend gegenüber dem TV-Sender Prva: "Serbien steht an einem Wendepunkt, die Bürger sollen sagen, was für eine Politik sie wollen." Serbien: Wie russische Löschhubschrauber Leidenschaften entfachen Er werde die vorgezogene Wahl bis zum 2. November ausschreiben, wie das die Verfassung vorsehe, fügte er hinzu. Zwei Amokläufe im Mai mit 18 Toten, darunter ein von einem 13-Jährigen verübtes Schulmassaker in Belgrad, haben wöchentliche Demonstrationen gegen die Regierung ausgelöst. Die Teilnehmer der Proteste werfen Vučić zum einen vor, die Medien zu kontrollieren und zum anderen, mit diesen Medien im Land ein Klima des Hasses und der Gewaltverherrlichung zu schüren. Das gegenwärtige Parlament hatten die Serben im April des Vorjahres gewählt. Die national orientierte Präsidentenpartei SNS hat dort zusammen mit ihren Verbündeten bislang eine komfortable Mehrheit. Mehr zum Thema – Ex-Botschafter: Serben mehrheitlich gegen Russland-Sanktionen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.