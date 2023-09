Die Rückkehr des "Fleischwolfs von Bachmut": Wie die Ukraine in dieselbe Falle tappt

Kiew behauptet, mehrere "strategisch wichtige" Dörfer in der Nähe von Artjomowsk eingenommen zu haben. Was ist von diesen Erfolgsmeldungen zu halten? Und was bedeutet das für die Lage an der Front?

Von Wladislaw Ugolny

Während die ukrainische Gegenoffensive in Richtung Saporoschje in den letzten Monaten praktisch zum Stillstand gekommen ist, haben die ukrainischen Streitkräfte am östlichen Abschnitt der Front einige Fortschritte erzielt. Die im August 2022 begonnene Schlacht um Artjomowsk (auch bekannt als Bachmut) dauert an, obwohl die russischen Truppen die Stadt im Mai dieses Jahres vollständig befreit haben.

Analyse Das Wetter zwingt das ukrainische Militär zur Eile

Nach viermonatigen vergeblichen Versuchen Kiews, einen erfolgreichen Gegenangriff zu starten, drangen die Streitkräfte der Ukraine (AFU) im September schließlich in die zerstörten Dörfer Andrejewka und Kleschtschejewka südwestlich des berüchtigten "Fleischwolfs von Bachmut" ein. Die Ukraine muss die Kontrolle über diese Siedlungen erlangen, um eine neue Offensive auf Artjomowsk zu starten und ihr Image nach der vernichtenden Niederlage in den Medien zu rehabilitieren.

Es ist jedoch noch zu früh, um von einem russischen Rückzug zu sprechen – die Kämpfe in diesem Gebiet gehen weiter, und die Moskauer Streitkräfte halten die Verteidigungslinie entlang der Eisenbahnlinie Artjomowsk – Gorlowka. Der Ausgang der Schlacht wird darüber entscheiden, ob die Ukraine sich für die frühere Niederlage rächen kann.

Eine unvollendete Geschichte

Die Operation der AFU in der Nähe von Artjomowsk begann einen Monat vor der eigentlichen Gegenoffensive. Am 10. Mai versuchten die ukrainischen Truppen, die Flanken der Stadt zu erreichen, während die Kämpfe in der Stadt noch andauerten. Die russische Führung befürchtete, dass der Angriff ihre Blockade aufheben und die Erstürmung der Stadt beeinträchtigen würde, doch am 20. Mai geriet die Stadt vollständig unter die Kontrolle der Moskauer Streitkräfte.

Obwohl die ukrainischen Behörden den Verlust von Artjomowsk nie offiziell zugegeben haben, stellte das Institut für Kriegsstudien am 23. Mai fest, dass der Kiewer Generalstab die Stadt in seinem Lagebericht zum ersten Mal seit Dezember 2022 nicht mehr erwähnte.

Ende Mai setzten die ukrainischen Streitkräfte im Zuge einer umfangreichen Verlegung russischer Truppen und der Ersetzung privater und freiwilliger Einheiten durch reguläre Armeeeinheiten ihre Gegenoffensive an den Flanken der Stadt fort, in der Hoffnung, dass sich die neuen Verteidiger als schwächerer und weniger widerstandsfähiger Feind erweisen würden als ihre kampferprobten Vorgänger.

Zu Beginn des Sommers hatte die AFU schlagkräftige Einheiten um Artjomowsk konzentriert, darunter ihre 3. und 5. Angriffsbrigade, die 80. Luftlandebrigade, die 22. und 24. mechanisierte Brigade und die Angriffsbrigade "Ljut" (Wut) der Nationalgarde – alle an der südlichen Flanke ihrer Gegenoffensive. Die auf der nördlichen Flanke zusammengezogenen Kräfte waren etwas schwächer und umfassten die 77. luftbewegliche Brigade, die 57. motorisierte Brigade sowie die 60. und 92. mechanisierte Brigade.

Sommerliche Gegenoffensive der Ukraine

Am 7. Juni behauptete die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Anna Maljar, dass die AFU in der Nähe von Artjomowsk von einer defensiven zu einer offensiven Taktik übergegangen sei und in verschiedenen Gebieten bis zu 1.100 Meter besetzt habe. Ähnliche Berichte wurden später wiederholt, aber bis zum Ende des Sommers hatte die ukrainische Armee noch keine einzige Siedlung erobert. Die AFU beschloss außerdem, im Laufe des Sommers nicht beide Flanken von Artjomowsk anzugreifen, sondern konzentrierte sich stattdessen auf die südliche. Im Norden starteten die russischen Truppen einen lokal begrenzten Gegenangriff und eroberten einige ihrer verlorenen Stellungen zurück.

Die Lage an diesem Frontabschnitt zwang Russland, seine Pläne im Donbass zu ändern. Mehrere Einheiten der 150. motorisierten Schützendivision bei Marjinka wurden nach Artjomowsk verlegt. Dadurch verlangsamte sich der Plan Moskaus, die AFU aus Donezk zu vertreiben, das fast täglich unter Beschuss geriet. Andere Kräfte, darunter Luftlandeeinheiten und die Freiwilligenbrigade "Espanola", die größtenteils aus Fußball- und Eishockeyfans besteht, wurden ebenfalls dorthin verlegt.

Im Laufe des Sommers gelang es der AFU, die russischen Truppen von ihrer Verteidigungslinie entlang dem linken Ufer des Sewerski-Donezk-Donbass-Kanals abzudrängen, wodurch die Frontlinie der Gegenoffensive erheblich erweitert wurde. Während die AFU zunächst nur das Dorf Kleschtschejewka bedroht hatte, näherten sich die Kämpfe im Juli Andrejewka und Kurdjumovka.

Die Kämpfe in diesem Gebiet waren fast so heftig wie die an der Südfront. Russland verlor mehrere Kommandeure, darunter einen vom "Prizrak"-Bataillon (Geisterbataillon) – einer Einheit der Lugansker Miliz, die seit dem Frühjahr 2014 gegen die Ukraine kämpft und 2023 in die russische Armee integriert wurde.

Die 4. Brigade des 2. Armeekorps, zu der auch das "Prizrak"-Bataillon gehörte, wurde im Mai nach Artjomowsk verlegt, als die Truppen rotierten und Einheiten der privaten Militärkompanie Wagner ersetzten. Die Brigade übernahm Verteidigungspositionen in der Nähe des Dorfes Kleschtschejewka, das zu diesem Zeitpunkt das Hauptquartier der ukrainischen Armee war. Nach und nach gelang es der AFU, mehrere dominante Höhen um das Dorf herum zu besetzen, das zu einer Art "Grauzone" wurde.

Bis September hatte die russische Armee östlich der Eisenbahnlinie Artjomowsk – Gorlowka Verteidigungsanlagen errichtet. Westlich davon kontrollierten die Moskauer Streitkräfte die Dörfer Andrejewka und Kleschtschejewka, um die Positionierung ukrainischer Truppen in der Nähe der Bahnlinie zu verhindern.

Die Bedeutung der russischen Verteidigungslinie

Östlich der Eisenbahnlinie gehen die Höhen in eine Tiefebene mit dem Fluss Bachmutka über. Ziel der ukrainischen Armee war es hier, die höher gelegenen Gebiete zu besetzen, um Druck auf Artjomowsk auszuüben und die russischen Truppen südöstlich der Stadt zurückzudrängen.

Die Ukraine behauptet, sie habe die Nachschubwege von Artjomowsk unter Beschuss genommen, doch damit dies möglich wäre, müsste die AFU noch viel weiter nach Osten vorrücken. Die Fernstraße Artjomowsk – Gorlowka, an die das ukrainische Militär heranrückte, wird nicht für den Nachschub genutzt. Nach Angaben der ukrainischen Open Source Intelligence (OSINT) werden die russischen Truppen über die Artjomowsk-Debalzewo-Autobahn (Südflanke) und die Artjomowsk-Popasnaja-Autobahn (Artjomowsk und seine Nordflanke) versorgt.

Sollte die Ukraine die Kontrolle über Kleschtschejewka und Andrejewka sowie die umliegenden Höhen erlangen, wäre die AFU in der Lage, die derzeitige Verteidigungslinie der russischen Armee zu erreichen. Dies könnte irgendwann geschehen, aber für die russischen Truppen ist es am besten, die Ukrainer so weit wie möglich von der Eisenbahnlinie fernzuhalten – wenn es dem Feind gelingt, durchzubrechen, kann die nächste Verteidigungslinie nur am Ostufer der Bachmutka errichtet werden.

Gefechte im September

Vier Monate nach dem Beginn der Gegenoffensive bei Artjomowsk gelang es der ukrainischen Armee, einen Teil von Kleschtschejewka einzunehmen und sich Andrejewka zu nähern. Während dieser Zeit setzten die russischen Streitkräfte verstärkt FPV-Drohnen in Richtung Artjomowsk und anderswo ein. Am Abend des 17. September verkündete der ukrainische General Alexander Sirskij die vollständige Kontrolle über Kleschtschejewka, und im Internet tauchten Fotos auf, auf denen die Kiewer Streitkräfte im Zentrum des Dorfes standen. Noch am selben Abend kommentierte Präsident Wladimir Selenskij den vermeintlichen Erfolg der ukrainischen Armee.

Die Kriegsberichterstatterin Anna Dolgarewa wies diese Aussagen zurück und erklärte, dass die russischen Truppen ihre Stellungen im Norden des Dorfes hielten. Es gebe auch keine visuellen Beweise dafür, dass der nördliche Teil des Dorfes von ukrainischen Truppen kontrolliert werde. Am 18. September meldete das russische Verteidigungsministerium, dass der Angriffsversuch der AFU in der Nähe von Kleschtschejewka erfolgreich abgewehrt worden sei.

Obwohl die russische Armee die Hauptverteidigungslinie in der Nähe der Eisenbahnlinie hält, ist das von ihr kontrollierte Gebiet westlich davon allmählich geschrumpft. Die russischen Truppen starteten eine Reihe von Gegenangriffen, um die AFU daran zu hindern, in Kleschtschejewka Fuß zu fassen, aber die Kontrolle über das Dorf blieb zwischen den beiden Seiten geteilt: Während der nördliche Teil größtenteils von den Russen kontrolliert wurde, befanden sich die südlichen Gebiete unter der Kontrolle Kiews.

Am 14. September meldete Maliar voreilig, dass das Dorf Andrejewka von den ukrainischen Streitkräften eingenommen worden sei, was in ihrem Heimatland eine Welle der Kritik von Politikern, Journalisten und Militärs auslöste. Nach dem Vorfall riet der Abgeordnete der Werchowna Rada, Alexej Goncharenko, der Öffentlichkeit, Maliars Beiträge nicht zu lesen. Bald darauf zog sie ihre Aussage zurück und gab einem Kommunikationsfehler zwischen ihren Quellen die Schuld. Maljar räumte daraufhin ein, dass die Kämpfe in Andrejewka weitergingen, beharrte aber darauf, dass die AFU gute Arbeit geleistet habe. Später tauchten im Internet Bilder auf, die ukrainische Streitkräfte inmitten der Ruinen von Andrejewka zeigten.

In dieselbe Falle getappt

Die Einleitung einer neuen Gegenoffensive in der Nähe von Artjomowsk war für die Ukraine eine Frage der Ehre, nachdem sie ein wichtiges Mediensymbol verloren hatte – die "Bachmut-Festung". Eine mögliche Rückeroberung der Stadt könnte diese bittere Niederlage neutralisieren, und aus diesem Grund verlegte Selenskij einen seiner besten Generäle, Sirskij, und Eliteeinheiten wie die 3. Angriffsbrigade und die 80. Luftlandebrigade nach Artjomowsk.

Westliche Experten und Beamte haben die ständigen "Fleischwolf"-Kämpfe in der Region Artjomowsk kritisiert. Im Frühjahr rieten sie Kiew wiederholt, die anstrengende Verteidigung der Stadt aufzugeben und stattdessen eine Gegenoffensive in der Region Saporoschje vorzubereiten.

Analyse Elektronische Karten brachten dem ukrainischen Militär Probleme bei Kleschtschejewka

Die mangelnde Bereitschaft Selenskijs, diesen Rat zu befolgen, war einer der Gründe, warum sich die Gegenoffensive verzögerte und warum die Fortschritte in Richtung Melitopol und im Bereich des Wremewski-Vorstoßes so langsam waren. Im Sommer kritisierten westliche Experten erneut die Strategie der Ukraine und forderten sie auf, die Gegenoffensive südlich von Artjomowsk aufzugeben und stattdessen Kräfte in den südlichen Abschnitt der Front zu verlegen.

Generell sind die Probleme, mit denen die ukrainischen Truppen bei ihrer Gegenoffensive in Artjomowsk und im Süden konfrontiert sind, ähnlich: Die AFU verfügt nicht über ausreichende Kräfte und Mittel, um die russische Verteidigung zu durchbrechen. Infolgedessen haben sich die Kämpfe zu einem "Fleischwolf" von Infanterieeinheiten entwickelt, die aus der Ferne von gepanzerten Fahrzeugen, Artillerie und – im Falle Russlands – von der Luftwaffe unterstützt werden. Der Vormarsch der AFU bei Artjomowsk ist viel langsamer als der der russischen Truppen bei der Einnahme der Stadt. Und selbst damals brauchten die Russen zehn Monate, um die volle Kontrolle zu erlangen. Inzwischen läuft die ukrainische Gegenoffensive bereits seit über vier Monaten.

Die ukrainische Führung kann nicht mit einem schnellen Sieg rechnen, der es ihr ermöglichen würde, die russischen Truppen zu zerschlagen und bedeutende Veränderungen zu erreichen. Sie kann auch keine Kräfte in der Nähe von Artjomowsk in eine andere Richtung verlegen, denn wenn die ukrainische Armee ihren Vormarsch stoppt, werden die russischen Truppen die Initiative ergreifen. Auf taktischer Ebene ist dies bereits in der Nähe von Berchowka geschehen, als sich die AFU weigerte, an der Nordflanke vorzurücken, und sich auf die Südflanke konzentrierte.

Wenn sie überhaupt Auswirkungen hätten, würden Fortschritte in der Nähe von Artjomowsk den ukrainischen Streitkräften nur schaden – der Preis für ein Vorrücken in diese Richtung steigt von Tag zu Tag, während die Chancen auf einen echten Erfolg minimal bleiben. Doch anstatt aus den Fehlern des ersten "Fleischwolfs von Bachmut" zu lernen, tappt Kiew wieder in dieselbe Falle.

Aus dem Englischen.

Wladislaw Ugolny ist ein in Donezk geborener russischer Journalist.

Mehr zum Thema - Podoljaka: Gegengefechte im Süden und bei Artjomowsk