Medienbericht – Wegen Unfähigkeit, in großen Einheiten zu kämpfen: Ukraine stellt Offensive ein

Das ukrainische Militär ist gut darin, in kleinen Gruppen zu operieren, hat aber Schwierigkeiten, in großen Einheiten zu agieren, was für Durchbrüche notwendig ist, so die Analysten der Financial Times. Dafür sei es im Westen nicht ausreichend ausgebildet worden.

Aus der ukrainischen Gegenoffensive können mehrere Lehren gezogen werden. Eine der Wichtigsten ist die mangelnde Ausbildung des ukrainischen Militärs im Westen, so Analysten in einem Interview mit der Financial Times (FT). Ukrainische und westliche Beamte erklärten gegenüber der FT, dass die ukrainischen Verluste fast ein Fünftel der für die Gegenoffensive bereitgestellten NATO-Waffen ausmachten. Dies habe Kiew gezwungen, die Operation auszusetzen und seine Strategie zu überdenken. Die Offensive Kiews, wie sie der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete, begann am 4. Juni. Zunächst versuchte die ukrainische Armee, einen Angriff mit mechanisierten Einheiten durchzuführen, erlitt aber schwere Verluste an Material und Personal. Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, die Taktik zu ändern und die russische Armee mit einem erschöpfenden Ansatz zu bekämpfen. Die US-Militäranalysten Michael Kofman vom Center for Naval Analyses (CNA) und Rob Lee vom Foreign Policy Research Institute (FPRI) erklärten: "Erschöpfung [...] spielt die Stärken der Ukraine aus, während Versuche, Offensivmanöver unter solch schwierigen Bedingungen durchzuführen, dies nicht tun." Ihrer Meinung nach ist es für das ukrainische Militär einfacher, in kleinen, sehr wendigen Angriffseinheiten zu kämpfen, die nicht größer als eine Kompanie (200 Mann) oder sogar ein Zug (20 bis 50 Mann) sind. Für Durchbrüche müssen sie jedoch größere Kräfte koordinieren, was eine bessere Ausbildung erfordert. Analyse Der Westen weiß, dass die Gegenoffensive der Ukraine scheitert. Was ist also Plan B? Die wichtigste Lehre aus den mehr als drei Monate zurückliegenden Kämpfen ist, dass die Ausbildungszeit für das ukrainische Militär im Westen, die in der Regel fünf Wochen beträgt, zu kurz ist. Eine solche Ausbildung berücksichtigt nicht die Stärken der Armee und die Geländebedingungen, einschließlich des Vorhandenseins von Minenfeldern und Befestigungen. Kofman und Lee zufolge kann das mangelnde Verständnis des Westens für diese Aspekte von Kampfeinsätzen "zu falschen Erwartungen, unangemessenen Ratschlägen und unfairer Kritik führen". Die Analysten des Royal United Services Institute, Jack Watling und Nick Reynolds (RUSI), erklärten ebenfalls, dass das ukrainische Militär mehr kollektive Ausbildung benötige. Nach Putins jüngsten Angaben hat die Ukraine bei der Gegenoffensive 71.500 Soldaten verloren. Er hat sie wiederholt als erfolglos und gescheitert bezeichnet. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu sagte, die Lage sei im Gebiet Saporoschje am angespanntesten. Nach Angaben der Financial Times ist es das Ziel der ukrainischen Streitkräfte, die durch die neuen russischen Gebiete verlaufende Landbrücke zwischen Rostow und der Krim zu unterbrechen. Mehr zum Thema - Das Wetter zwingt das ukrainische Militär zur Eile

