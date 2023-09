Gesandter der EU-Kommission in Wien: Zahlungen für Gasimporte aus Russland sind "Blutgeld"

Laut dem offiziellen Vertreter der EU-Kommission in Wien Martin Selmayr schickt Österreich "jeden Tag Blutgeld mit der Gasrechnung nach Russland". Österreich sei ein reiches Land und könne ohne russisches Gas auskommen.

Quelle: Legion-media.ru

Der offizielle Vertreter der Europäischen Kommission in Wien, Martin Selmayr, hat gestern Abend in Wien scharfe Kritik an den fortlaufenden österreichischen Gasimporten aus Russland geübt, wie die österreichische Tageszeitung Kleine Zeitung am Donnerstag berichtete. Selmayr sagte bei einer Diskussionsveranstaltung der internationalen Kunstmesse viennacontemporary: "Oh mein Gott, 55 Prozent des österreichischen Gases kommen weiterhin aus Russland." Österreich finanziere mit diesen Gasimporten "Putins Krieg, und niemand sei auf der Wiener Ringstraße, um dagegen zu protestieren", kritisierte Selmayr die Österreicher unter Anspielung auf die berühmte Wiener Straße, die auch Standort des österreichischen Parlaments ist. Der deutsche Politiker fügte hinzu: "Das verwundert mich, denn Blutgeld wird jeden Tag mit der Gasrechnung nach Russland geschickt." Selmayr führte weiter aus, dass er zwar die Energieprobleme Österreichs verstehe, doch Österreich sei ein reiches Land und könne – wie andere Staaten auch – ohne russisches Gas auskommen. Ein EU-Bericht vom Mai 2023 hatte Österreich angebliche "Mängel bei der Abkoppelung von russischem Gas" attestiert. Der Anteil der Gasimporte aus Russland sei zwar laut dem Bericht von 80 auf 57 Prozent gesunken, Österreich habe aber "keinen klar definierten kurzfristigen Plan zur völligen Abkopplung von Russland", bemängelt der Bericht weiter. Die österreichische Energieministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) hatte Ende April ein Konzept für den Ausstieg aus russischem Gas präsentiert. Die Ministerin wolle die Energieversorger bei der Speicherung von nicht russischem Gas stärker in die Pflicht nehmen und Teile des Gasgeschäftes der privaten Firma OMV in die Staatsholding ÖBAG übertragen. Des Weiteren solle sich Österreich laut dem Plan der Ministerin Gasmengen der OMV in Norwegen und Rumänien samt Transportkapazitäten sichern. Mehr zum Thema – Moldawien schuldet Gazprom Geld für Gas – will aber nur ein Prozent der Schulden bezahlen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.