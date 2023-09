Russische Marineflieger versenken ukrainische Schnellboote im Schwarzen Meer

Kampfflugzeuge der russischen Marine haben einen weiteren ukrainischen Landeversuch auf der Krim verhindert und vier in den USA hergestellte Schnellboote im Schwarzen Meer versenkt. Die Landungstruppe soll zum Kap Tarchankut vorgedrungen sein.

Quelle: Sputnik © Alexei Malgawko

Laut eigenen Angaben hat das russische Militär in der Nacht auf Montag vier Boote im Schwarzen Meer zerstört. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge befanden sich auf den Schnellbooten des US-Herstellers Willard Sea Force Landungsgruppen der ukrainischen Streitkräfte. Wie die Behörde bekannt gab, wurden die Schiffe von Marineflugzeugen der Schwarzmeerflotte versenkt. Demnach befand sich die ukrainische Landungstruppe auf dem Weg zum Kap Tarchankut, dem westlichsten Teil der Halbinsel Krim. Ebenfalls gab das Ministerium in der Nacht auf Montag bekannt, dass die Luftverteidigung ukrainische Drohnen über dem Schwarzen Meer nahe der Krim sowie über dem Gebiet Kursk abgeschossen hatte. Die Behörde machte keine näheren Angaben zur Anzahl der Drohnen. Ende August hatte das ukrainische Militär von einer erfolgreichen Landung am Kap Tarchankut auf der Krim berichtet. Die Operation soll am Unabhängigkeitstag der Ukraine stattgefunden haben. Alle Ziele seien erreicht worden, hieß es aus dem ukrainischen Geheimdienst. Mehr zum Thema - Ukrainischer Militärgeheimdienstchef: Krieg sollte auf "russisches Territorium" verlagert werden

