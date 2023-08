Fliegen in EU nur noch für Reiche? Frankreich will teurere Tickets wegen Klima

Wenn es nach dem französischen Verkehrsminister Clément Beaune geht, sind günstige Flugtickets "im ökologischen Umbau nicht mehr länger möglich". Er werde seinen EU-Kollegen in den kommenden Tagen einen Vorschlag unterbreiten, so Beaune.

Quelle: Gettyimages.ru

Der französische Verkehrsminister Clément Beaune fordert aus Klimaschutzgründen einen Mindestpreis für Flugtickets in der EU. Gegenüber dem französischen Magazin L’Obs sagte Beaune: "Flugtickets um zehn Euro sind mitten im ökologischen Umbau nicht mehr länger möglich." NGO fordert: Briten sollen abends nicht heizen Er werde seinen EU-Kollegen in den kommenden Tagen einen Vorschlag unterbreiten, fügte der französische Minister hinzu. "Ich plädiere dafür, die Treibhausgasemissionen zu besteuern und in den ökologischen Umbau zu investieren", sagte Beaune weiter. Die französische Regierung plane, die Steuern auf im Land startende Flüge zu erhöhen, um damit Investitionen in den Schienenverkehr zu finanzieren. Beaune steht mit seiner Ansicht in der EU nicht allein da. Die österreichische Verkehrsministerin Leonore Gewessler von den Grünen spricht sich ebenfalls für "Mindestpreise" aus. Kritiker derartiger Forderungen, darunter vor allem Billigfluglinien, argumentieren hingegen, dass "Mindestpreise" nicht im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher liegen. Zudem würden Langstreckenflüge nicht erfasst, diese seien aber für die Hälfte der Emissionen verantwortlich. Mehr zum Thema – "Tyre Extinguishers" – Klima-Chaotentruppe lässt Luft aus Reifen von 60 Autos im Raum Potsdam

