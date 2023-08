NGO fordert: Briten sollen abends nicht heizen

Wenn es nach der britischen Nichtregierungsorganisation "Climate Change Committee" geht, sollen Briten abends die Heizung auslassen, um Strom und damit auch Ressourcen zu sparen.

Quelle: Legion-media.ru

Die britische Nichtregierungsorganisation "Climate Change Committee" (CCC) hat in ihrem jüngsten Bericht über das "Kohlenstoffbudget" die Menschen aufgefordert, ihre Heizungen nachts und zu anderen Spitzenzeiten auszuschalten, wie die britische Zeitung The Telegraph am Samstag berichtete. Anstatt die Heizkörper in den kältesten Monaten des Jahres nachts anzulassen, sollten die Briten ihre Häuser am Nachmittag "vorheizen", um Geld zu sparen, rät der Bericht und fährt fort: "Wo Häuser ausreichend gut isoliert sind, ist es möglich, vor den Spitzenzeiten vorzuheizen, was den Zugang zu billigeren Tarifen ermöglicht, die die geringeren Kosten für den Betrieb der Netze und die Stromerzeugung während der Schwachlastzeiten widerspiegeln." "Wirtschaftsexperte" Fratzscher: "Klimaschutz erhöht Wohlstand (und Wachstum)" Der Ratschlag richtet sich an Haushalte mit elektrisch betriebenen Systemen wie den in anderen europäischen Ländern verbreiteten Wärmepumpen, obwohl die meisten britischen Haushalte mit Gaskesseln heizen. Bis 2033 sollten laut CCC alle neu gebauten Häuser und bis zur Hälfte der nach 1952 gebauten Häuser über eine Vorwärmeinrichtung verfügen. Berichten zufolge erwägt die Regierung jedoch, ein vorgeschlagenes Verbot der Installation von ölbetriebenen Heizkesseln – das 2026 in Kraft getreten wäre und neue Häuser zur Verwendung von elektrischen Wärmepumpen gezwungen hätte – zu streichen, nachdem sie davor gewarnt hatte, dass dieser Schritt das bereits überlastete Stromnetz weiter belasten und die Energiearmut in ländlichen Gebieten verstärken würde. Der Bericht des CCC enthielt ähnliche Beschwerden. "Das Stromnetz knarrt bereits, und alberne Ideen wie diese zeigen, wie viel schlimmer es noch werden wird", sagte Andrew Montford von der klimapolitischen Überwachungsorganisation Net Zero Watch gegenüber dem Telegraph und deutete an, dass die elektrische Infrastruktur Großbritanniens die Nachfrage von Millionen von elektrischen Wärmepumpen nicht bewältigen könnte. "Dieser jüngste Ratschlag, an kalten Abenden zu frieren, zeigt nur, dass der Traum von reichlich und billiger erneuerbarer Energie eine Illusion ist", erklärte der konservative Abgeordnete Craig Mackinlay. Meinung Frankreich: Bis 2030 rund 4,8 Millionen Wohnungen in Gefahr – wegen "Klima" Weiter will der Bericht des CCC aufzeigen, wie das Vereinigte Königreich seine Emissionen zwischen 2033 und 2037 reduzieren muss. Die umstrittenen Ratschläge zu Heizungen sind in einem Abschnitt über "Verhaltensänderungen" enthalten. Die Klima-NGO wurde 2008 von der Regierung gegründet, um das Land zu beraten, wie es seine Emissionsziele erreichen kann. CCC-Direktor Chris Stark hat letzten Monat vor dem Umweltausschuss des britischen Unterhauses zugegeben, dass selbst er die in den Berichten seiner Gruppe so nachdrücklich empfohlene Wärmepumpentechnologie nicht übernommen hat, da sie für viele Menschen zu teuer und in Wohnungen, die bereits mit Gaskesseln ausgestattet sind, "sehr schwierig" zu installieren seien. Der jüngste auf der Website des CCC verfügbare "Kohlenstoffhaushalt" für das Jahr 2020 räumt ein, dass "mehr als die Hälfte der Emissionsreduzierungen in unseren Szenarien ein gewisses Maß an Verhaltensänderung erfordert". Der Bericht rät der Regierung, die aus der Coronakrise gezogenen Lehren zu nutzen, um die Briten dazu zu bewegen, die gewünschten Veränderungen als das "neue Normal" darzustellen. Mehr zum Thema – Wegen Habecks Murks-Gesetz: Nachfrage nach Wärmepumpen bricht drastisch ein

