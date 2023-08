Britischer Abgeordneter schlägt vor, der Ukraine Kondome und Gleitmittel zu schicken

Die russischen Witzbolde Wowan und Lexus haben wieder zugeschlagen. Während eines Telefonstreichs entlockten sie dem britischen Abgeordneten Jamie Wallis zustimmende Worte über Lieferungen von Kondomen und Gleitmittel an die ukrainische Armee – am besten übergeben von Selenskij persönlich.

Quelle: RT © © Rumble / Vovan & Lexus

Jamie Wallis, Großbritanniens einziger bekannter Transgender-Abgeordneter, hat eine Lieferung von Kondomen, Gleitmittel und anderen "Hygiene"-Produkten an ukrainische LGBT-Soldaten vorgeschlagen und erklärt, dass Präsident Wladimir Selenskij diese persönlich begrüßen sollte. Wallis machte diese Vorschläge in einem Zoom-Gespräch, das er glaubte mit Garri Kasparow zu führen, einem ehemaligen Schachgroßmeister. In Wirklichkeit sprach er jedoch mit den berüchtigten russischen Witzbolden Wowan und Lexus, die am Montag einen 16-minütigen Mitschnitt des Gesprächs online stellten. Kondome, Gleitmittel, Reinigungsgeräte Die beiden Witzbolde brachten Wallis dazu, für die Unterstützung von Transsexualität in Schulen zu werben und die Hoffnung zu äußern, dass Großbritannien einen transsexuellen Premierminister haben werde. An einer Stelle gaben sie vor, von schwulen Soldaten des ukrainischen Militärs gehört zu haben, die sagten, sie könnten eine Spende von Sexspielzeug aus dem Westen gut gebrauchen. Meinung Transgender-Nazi offenbart Kiews wahren Charakter "Sexspielzeug wird schwierig sein, aber alles, was mit Hygiene oder der Vorbeugung [von sexuell übertragbaren Krankheiten] zu tun hat, ist definitiv ein Thema. Also wären Kondome, Gleitmittel, Reinigungsgeräte und dergleichen absolut kein Problem", antwortete der konservative Abgeordnete für Bridgend in Wales. "Wenn Präsident Selenskij bei der Übergabe einer solchen Spende anwesend wäre, wäre das von großer Bedeutung", sagte Wallis. "Das wäre ein globaler Moment der offenen Arme." Der Abgeordnete gilt als einziges offen transsexuelles Mitglied des Parlaments, nachdem er erklärt hatte: "Ich bin transsexuell. Oder um genauer zu sein, ich möchte es sein." Pinkwashing und Russophobie Die Regierung in Kiew hat die LGBT-Thematik in den Vordergrund gestellt, um mehr Unterstützung von den USA und ihren Verbündeten zu erhalten, die der Ukraine seit Februar 2022 bereits mehr als 100 Milliarden Dollar an Militär- und Finanzhilfe bereitgestellt haben. Im März schlug eine kleine Partei im Parlament, die mit Selenskij zusammenarbeitet, die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften vor und verwies in diesem Zusammenhang auf die Bedürfnisse von LGBT-Soldaten, die gegen Russland kämpfen. Später schlug dieselbe Partei vor, das Verbot der Herstellung von Pornografie aufzuheben, da dies zu höheren Steuereinnahmen für Kiew führen würde. Anfang August ernannte das ukrainische Militär den transsexuellen US-Amerikaner Michael John Cirillo alias Sarah Ashton-Cirillo zu seinem englischsprachigen Sprecher. Ashton-Cirillo zog die Aufmerksamkeit der Medien auf sich, indem er die Russen entmenschlichte. Später bezeichnete er seine Äußerungen als Scherz. Mehr zum Thema – Scheitern der ukrainischen Offensive stellt westliche Waffenlieferungen infrage

