Ehemaliger italienischer Premierminister Conte: Die Ukraine-Strategie der NATO ist gescheitert

Die anderthalb Jahre der Feindseligkeiten zwischen Moskau und Kiew haben gezeigt, dass es an der Zeit ist, "die optimistischen Einschätzungen beiseitezulegen, die von einer oberflächlichen und ohrenbetäubenden Kriegspropaganda" im Westen genährt werden, so Conte.

Quelle: AFP © Filippo Monteforte

Die Versuche der NATO, Russland im Ukraine-Konflikt eine Niederlage zu verpassen, haben ihr Ziel völlig verfehlt, da Moskau trotz der stockenden Gegenoffensive Kiews und der westlichen Sanktionen weiterhin standhaft bleibt, so der ehemalige italienische Premierminister Giuseppe Conte am Samstag. US-Senator Romney bejubelt "kostengünstige Schwächung" Russlands – bezahlt mit ukrainischen Soldaten Auf Facebook schrieb Conte, der die Partei Fünf-Sterne-Bewegung führt, dass die anderthalb Jahre der Feindseligkeiten zwischen Moskau und Kiew gezeigt hätten, dass es an der Zeit sei, "die optimistischen Einschätzungen beiseitezulegen, die durch eine oberflächliche und ohrenbetäubende Kriegspropaganda" im Westen genährt werden. Die Strategie des von den USA angeführten Militärblocks, die bisher auf massiver Militärhilfe für Kiew und der "Logik der Eskalation" beruhte, habe nicht zu dem erhofften Niedergang des russischen Militärs geführt, so Conte. Er erinnerte daran, dass es der Ukraine nie gelungen sei, die russischen Streitkräfte aus Artjomowsk (in der Ukraine als Bachmut bekannt) zurückzudrängen, einer wichtigen Hochburg im Donbass, die Russland im Mai nach monatelangen heftigen Gefechten einnahm. "Es gab keinen Zerfall [Russlands] militärischer und paramilitärischer Abteilungen, es gab keinen Rückzug aufgrund der ukrainischen Gegenoffensive", betonte der Ex-Premierminister und fügte hinzu, dass sich auch die Hoffnungen des Westens auf innenpolitische Unruhen im Land nicht erfüllten. In der Zwischenzeit haben die harten Sanktionen, die der Westen gegen Russland verhängt hat, "das Land nicht in den Bankrott getrieben oder seine Wirtschaft lahmgelegt", fuhr Conte fort und stellte fest, dass das seit Langem verkündete Ziel, Moskau zu isolieren, "keineswegs erreicht wurde". Um dies zu unterstreichen, verwies der Politiker auf den jüngsten BRICS-Gipfel – Russland ist Mitglied – der mit einer beispiellosen Erweiterung der Gruppe endete. Verwendung des Euros fällt auf Allzeit-Tief Darüber hinaus behauptete Conte, der Ukraine-Konflikt habe "die Unfähigkeit der EU offenbart, eine wirksame gemeinsame Strategie zu entwickeln und eine autonome politische und wirtschaftliche Führungsrolle zu übernehmen". Stattdessen sei er zu einem weiteren Indikator für den Kotau des Blocks vor den USA geworden. Die Äußerungen von Conte kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die ukrainische Gegenoffensive trotz der seit mehr als zwei Monaten andauernden Kämpfe keinen nennenswerten Boden gewinnen konnte. Nach Angaben Moskaus hat Kiew seit Beginn der Offensive mehr als 43.000 Soldaten und fast 5.000 Stück militärische Ausrüstung verloren. Der ehemalige italienische Ministerpräsident, der das Amt von 2018 bis 2021 innehatte, hat in der Vergangenheit wiederholt zu Friedensgesprächen zwischen den Kriegsparteien in der Ukraine aufgerufen und sich gleichzeitig gegen weitere Waffenlieferungen an Kiew ausgesprochen und vor einer möglichen Eskalation gewarnt. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg – DVR-Chef: Russische Kräfte verbessern Positionen in drei Richtungen

