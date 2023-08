"Vorsichtsmaßnahme": Eiffelturm wegen Bombendrohung evakuiert

Am Samstag ist der Eiffelturm evakuiert worden. Die örtlichen Medien schrieben über eine Bombendrohung. Zum Wahrzeichen der französischen Hauptstadt Paris wurden Sprengstoff-Experten geschickt. Dies sei ein übliches Verfahren in einer solchen Situation, hieß es.

Quelle: AFP © CHRISTIAN HARTMANN

Eine Bombendrohung hat am Samstagnachmittag in Paris eine Evakuierung des Eiffelturms und seiner Umgebung ausgelöst. Zur berühmtesten Sehenswürdigkeit der französischen Hauptstadt wurden Sprengstoff-Experten geschickt. Wie die örtlichen Medien berichteten, habe es sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt. Es sei ein übliches Verfahren in einer solchen Situation, das dennoch selten vorkomme, zitierte die Zeitung Le Parisien den Eiffelturm-Betreiber. Die Verwaltung des 7. Stadtbezirks bestätigte im sozialen Netzwerk X die Evakuierung. ⚠️ En raison d'une alerte à la bombe, l'évacuation de la #TourEiffel et de son parvis a été décidée. L'intervention des démineurs est en cours. Veuillez éviter le secteur. #Paris7 — Mairie du 7e Paris (@mairie7) August 12, 2023 Nach Angaben der Zeitung Le Figaro betraf die Sicherheitsvorkehrung, die kurz nach 13:30 Uhr begann, drei Stockwerke, darunter das Restaurant und die Zone um den Turm. Im Internet tauchte inzwischen ein Video auf, das die Evakuierung am Samstag zeigen soll. Evacuando la Torre Eiffel pic.twitter.com/6AkT1PAD1N — Ricardo Crespo (@RichRumbaTeck) August 12, 2023 Nach Angaben des Eiffelturm-Betreibers wird die Sehenswürdigkeit jedes Jahr von fast sieben Millionen Menschen besichtigt. Etwa drei Viertel von ihnen sind Ausländer. Das Wahrzeichen von Paris ist eines der meistbesuchten Bauwerke der Welt. Auch an diesem Wochenende habe es dort viele Besucher gegeben. Mehr zum Thema – Paris statt Bachmut: Presseoffizierin der ukrainischen Grenztruppen feiert glamourös Silvester

