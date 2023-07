Frachtschiff "Fremantle Highway": Neben Untergang droht auch Umweltkatastrophe im Wattenmeer

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist auf einem Frachtschiff mit rund 3.000 Autos in der Nordsee Feuer ausgebrochen. Dieses soll in einem der E-Autos auf der "Fremantle Highway" entstanden sein. Nun droht nicht nur der Untergang des Schiffes, sondern die Verschmutzung des Meeres durch die E-Autos und Schweröl.

Quelle: Sputnik © Vitaly Timkiv

Das Feuer auf dem Autofrachter "Fremantle Highway" konnte bis zum Mittwochabend nicht gelöscht werden. Das Schiff droht weiter zu sinken. Jetzt warnen erste Experten vor einer Umweltkatastrophe im Wattenmeer, wie die Bild berichtet. Die Hauptsorge ist derzeit, dass das 200 Meter lange und 32 Meter breite Schiff mit 2.857 Autos an Bord, von denen 25 E-Fahrzeuge sein sollen, sinken könnte. Die Ladung samt Treibstoff könnte daher komplett auf den Meeresboden gelangen. Das sieht auch Jürgen Akkermann, der parteilose Bürgermeister der Nordseeinsel Borkum, so. Er meint: "Das Schlimmste wäre, dass das Schiff sinkt und unkontrolliert Schadstoffe in das Meer gespült werden. … Das wäre der Worst Case." Brennendes E-Auto als Ursache: Frachtschiff mit 3.000 Fahrzeugen droht auf der Nordsee zu sinken Eine besondere Gefahr geht aus seiner Sicht sowohl von den E-Autos an Bord als auch von einem möglichen Austritt von Schweröl aus. Dem stimmt auch Thilo Mack von der Umweltschutzorganisation Greenpeace zu. Der Meeresbiologe betont: "Auslaufendes Schweröl wäre für das Ökosystem in der Deutschen Bucht eine Katastrophe. … Der Lebensraum von Milliarden Tieren wäre bedroht, das Öl wurde bis in den Schlick einsickern. Es würde Jahre kosten, den Schaden wieder zu beheben." Der Küstenwache ist es gelungen, den Frachter mit einem Kabel an ihrem Schiff "Guardian" festzumachen. Ein Bergungsunternehmen hat dafür Spezialisten geholt. Laut Küstenwache wollen die Experten herausfinden, welche Möglichkeiten es gibt, um die "Fremantle Highway" abzuschleppen. Das Schiff war unterwegs von Bremerhaven nach Port Said in Ägypten. Nach Erkenntnissen der Küstenwache soll der Brand in der Nacht in einem elektrischen Auto ausgebrochen sein. Von dort aus habe sich das Feuer anschließend rasch ausgebreitet. Gerade die E-Autos stehen den Löscharbeiten im Wege. Tobias Thiele, Pressesprecher der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, betont. "Wenn gleich mehrere Autos nebeneinander brennen, wird der Brand fast unmöglich zu löschen, da wir nicht an die Batterie kommen und sie nicht kühlen können."

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.