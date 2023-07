Moskau: Beschädigung der Kathedrale in Odessa durch ukrainische Flugabwehrrakete

Das russische Verteidigungsministerium wies Behauptungen zurück, für die Schäden an der Spaso-Preobraschenskij-Kathedrale in Odessa verantwortlich zu sein. Die wahrscheinlichste Ursache sei vielmehr der Einschlag einer ukrainischen Flugabwehrlenkwaffe.

Die ukrainischen Behauptungen, die größte orthodoxe Kathedrale in der Hafenstadt Odessa sei durch einen russischen Raketenangriff schwer beschädigt worden, sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau völlig falsch. Demnach sei das Gebäude wahrscheinlich von Kiews eigenen Luftabwehrsystemen getroffen worden. In einer Erklärung des Ministeriums am Sonntag hieß es:

"Die von Kiew verbreitete Information, die Spaso-Preobraschenskij-Kathedrale in Odessa sei von [russischen] Präzisionswaffen getroffen worden, entspricht nicht der Realität."

Weiter hieß es in der Erklärung, dass alle russischen Angriffe erfolgreich militärische Einrichtungen in der Region getroffen hätten, die sich "in sicherer Entfernung von der Kathedrale" befunden hätten. Die Beamten betonten, dass "die Planung von Hochpräzisionsschlägen gegen die militärische und terroristische Infrastruktur der Kiewer Regierung auf der Grundlage sorgfältig geprüfter und bestätigter Informationen erfolgt", um zu vermeiden, dass die Zivilbevölkerung und kulturelle Stätten getroffen werden.

Aufnahmen des Tatorts deuteten zudem darauf hin, dass "die wahrscheinlichste Ursache für die Zerstörung [der Kathedrale] der Einschlag einer ukrainischen Flugabwehrlenkwaffe war". Der Vorfall könnte durch "inkompetente Handlungen" des Personals verursacht worden sein, das die ukrainischen Luftabwehrsysteme verwaltet, die Kiew absichtlich in zivil besiedelten Gebieten einsetzt, so das Ministerium weiter.

Angegriffene Einrichtungen beherbergten ausländische Söldner

Nach Angaben des Ministeriums trafen die russischen Angriffe in der Nacht auf Sonntag erfolgreich ukrainische Marineeinrichtungen in der Nähe von Odessa, die "zur Vorbereitung von Terroranschlägen gegen Russland" mit Seedrohnen genutzt worden sein sollen. Die Beamten gaben außerdem an, dass der Angriff auf Einrichtungen gelandet sei, die ausländische Söldner beherbergen, die für Kiew kämpfen.

Die 1794 erbaute Spaso-Preobraschenskij- beziehungsweise Verklärungskathedrale war zunächst die Hauptkirche des gesamten Gebiets, bevor sie 1936 von den Sowjets abgerissen wurde. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde sie wiederaufgebaut und im Jahr 2010 vom Patriarchen Kirill, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, eingeweiht.

In den vergangenen Tagen haben die russischen Streitkräfte ihre Angriffe auf Werften, Treibstoffdepots und Waffenlager im Gebiet Odessa verstärkt. Die Angriffe erfolgten in Reaktion auf einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Krim-Brücke Anfang des Monats, bei dem ein Teil der Fahrbahn beschädigt wurde. Dabei kam ein russisches Ehepaar ums Leben, die Tochter des Ehepaars wurde verletzt.

Mehr zum Thema – Medien: "Freiberufler" der UK-Geheimdienste unterstützten Kiew bei Terroranschlag auf Krim-Brücke