Medienbericht: Entminung der Ukraine wird mit aktuell 500 Räumteams 757 Jahre dauern

Laut einem Bericht der "Washington Post" könnte die Ukraine aktuell das am stärksten verminte Land der Welt sein. Durch den anhaltenden Konflikt geht die Säuberung des Bodens nur langsam voran. Der Einsatz von US-amerikanischer Streumunition könnte die Lage weiter verschlimmern.

Quelle: www.globallookpress.com © Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Seit Ausbruch des Ukrainekrieges im Februar 2022 ist in der Ukraine eine Fläche von der Größe des US-Bundesstaates Florida durch explosives Kriegsmaterial wie Minen, Granaten und Bomben kontaminiert worden. Das berichtete die US-amerikanische Zeitung Washington Post unter Berufung auf westliche und ukrainische Quellen. Damit wäre die Ukraine das aktuell am stärksten verminte Land der Welt. Die betroffenen Gebiete sind nach Schätzung einiger Experten so groß, dass eine Säuberung durch die rund 500 Minenräumteams, die aktuell im Einsatz sein sollen, 757 Jahre dauern und Hunderte Milliarden US-Dollar kosten würde. Da der Konflikt andauert, können aktuell Minenräumungen nur bedingt durchgeführt werden. Medien: Ukraine setzt erstmals US-Streumunition ein Streumunition könnte die Lage verschlimmern Laut einem Bericht von GLOBSEC, einer in der Slowakei ansässigen Denkfabrik, soll die Ukraine noch stärker kontaminiert sein als andere ebenfalls stark verminte Länder wie Afghanistan und Syrien. Der Einsatz von Streumunition aus US-amerikanischer Produktion durch die ukrainischen Streitkräfte könnte die Situation noch verschlimmern. HALO Trust, eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich mit der Räumung von Landminen befasst, zählte anhand von öffentlich zugänglichen Informationen bislang über 2.300 Vorfälle, bei denen Kampfmittel entdeckt wurden, die geräumt werden mussten. Die Vereinten Nationen zählten bislang 298 zivile Todesopfer, darunter 22 Kinder, und 632 zivile Verletzte durch nicht explodierte Munition. Mehr zum Thema – Selenskij verspricht westlichen Verbündeten Beschleunigung der Gegenoffensive

