Keine Russophobie? Polnische Grenzbeamte ließen russische Tennisspielerin nicht ins Land

Die ehemalige zweite Tennisspielerin der Welt Wera Swonarjowa sollte beim WTA-Turnier in Warschau spielen, das am 24. Juli beginnt. Das Innenministerium teilt mit, die Russin stehe auf der Liste der Personen, deren Aufenthalt auf polnischem Staatsgebiet unerwünscht sei.

Quelle: Sputnik © Alexei Danitschew

Die russische Tennisspielerin Wera Swonarjowa durfte nicht nach Polen einreisen, wo sie beim WTA-Turnier in Warschau spielen sollte. Dies wird auf der Website des Ministeriums für Innere Angelegenheiten des Landes berichtet. In der Mitteilung heißt es: "Gestern, am 21. Juli, haben die Grenzbeamten die russische Tennisspielerin nicht nach Polen einreisen lassen. Wera Swonarjowa hatte versucht, mit einem von Frankreich ausgestellten Visum auf einem Flug von Belgrad nach Warschau in unser Land einzureisen. Nach ihrer Ankunft aus Serbien blieb die Tennisspielerin in der Transitzone des Warschauer Chopin-Flughafens und flog heute nach 12:00 Uhr nach Podgorica." Es wurde darauf hingewiesen, dass Swonarjowa auf der Liste der Personen steht, deren Aufenthalt auf polnischem Staatsgebiet unerwünscht ist, und dass sie vom Grenzschutz "aus Gründen der Staatssicherheit und des Schutzes der öffentlichen Ordnung" nicht ins Land gelassen wurde. Die 38-jährige Swonarjowa, ehemalige Nummer 2 der Tennisweltrangliste, steht derzeit auf Platz 655 der WTA-Einzelrangliste. Sie hat in ihrer Karriere zwölf WTA-Titel gewonnen, stand im Finale von Wimbledon (2010) sowie der US Open (2010) und gewann Bronze bei den Olympischen Spielen 2008. Das WTA-Turnier in Warschau wird vom 24. bis 30. Juli ausgetragen. Swonarjowa war die einzige Russin, die für das Hauptfeld nominiert wurde. Mehr zum Thema – "Ich operiere keine Russen": Arzt in Moldawien löst Skandal aus

