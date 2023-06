Weitverbreitete "Revolte" erfasst Frankreich

Mehr als 100 Menschen wurden in Pariser Vororten festgenommen. Die Ausschreitungen, die durch den Tod eines Teenagers bei einer Polizeikontrolle ausgelöst wurden, dauerten bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags an.

Quelle: AP © Christophe Ena

Die Proteste brachen am Dienstag im Pariser Vorort Nanterre aus, haben sich aber inzwischen auf andere Großstädte wie Toulouse, Lille, Lyon und Nizza ausgeweitet. Randalierer beschossen die Polizei mit Feuerwerkskörpern, setzten Müllcontainer in Brand und fackelten mehrere Autos ab. Lokale Journalisten berichteten, dass Molotowcocktails und Steine auf Polizeifahrzeuge geworfen wurden. Polizist erschießt Jugendlichen bei Verkehrskontrolle: Schwere Ausschreitungen nahe Paris Le Figaro berichtete, dass "einige Dutzend" Personen Feuerwerkskörper auf ein Gefängnis in Fresnes, einem südlichen Vorort von Paris, warfen und versuchten, in das Gebäude einzubrechen, bevor sie von der Polizei vertrieben wurden. Innenminister Gérald Darmanin sagte am Mittwochabend, dass 2.000 Polizisten und Gendarmen im Großraum Paris in Alarmbereitschaft versetzt worden seien, 800 mehr als in der Nacht zuvor, wie französische Medien berichteten. Die Polizei erhielt außerdem eine Notstandsgenehmigung für den Einsatz von Überwachungsdrohnen in Nanterre. Insgesamt seien 77 Personen festgenommen worden, teilte die Polizei in den frühen Morgenstunden des Donnerstags mit, wie AFP berichtet. Mehr als 30 Personen wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch festgenommen, darunter viele aus dem Département Hauts-de-Seine, in dem Nanterre liegt. 🔴 Plusieurs cocktail Molotov sont lancés sur les CRS à #Nanterre qui tirent au LBD en réponse. pic.twitter.com/lgOJJJhJZD — Clément Lanot (@ClementLanot) June 28, 2023 Die Unruhen brachen aus, nachdem ein 17-Jähriger, der später als Nahel M. identifiziert wurde, bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizeibeamten erschossen worden war. Die Polizei erklärte zu dem Zeitpunkt, Nahel sei den Forderungen des Beamten nicht nachgekommen. Die Mutter des jungen Mannes, Mounia, veröffentlichte ein Video auf TikTok, in dem sie zur "Revolte" aufrief, um Gerechtigkeit für den Tod ihres Sohnes zu erhalten. Präsident Emmanuel Macron verurteilte den Tod von Nahel. "Wir haben einen Teenager, der getötet wurde. Das ist unentschuldbar, unerklärlich, und ich möchte seiner Familie und seinen Angehörigen mein Mitgefühl und Beileid aussprechen", sagte Macron am Mittwoch bei einem Besuch in Marseille. Meinung Deutschland: Entweder die AfD wählen oder gar nicht Er beauftragte den Minister für Städte und Wohnungsbau Olivier Klein, der Familie des getöteten Teenagers das Beileid der Regierung zu übermitteln. Auf Twitter rief Macron die Öffentlichkeit dazu auf, Ruhe zu bewahren, und dankte den Polizisten, die sich "für unseren Schutz und den Dienst an der Republik einsetzen". Die Oppositionschefin Marine Le Pen nannte Macrons Äußerungen "übertrieben" und "unverantwortlich". Es sei Sache der Gerichte, zu entscheiden, was passiert sei, sagte Le Pen und argumentierte, der Präsident dürfe den Ermittlungen nicht vorgreifen. Der Beamte, der den tödlichen Schuss abgegeben hat, wurde verhaftet und wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt. Die Anwälte der Mutter von Nahel haben einen Wechsel des Gerichtsstandes beantragt und argumentieren, dass die Staatsanwaltschaft von Nanterre nicht unparteiisch sein kann, weil der Verdächtige einer ihrer Polizeibeamten ist. Mehr zum Thema – "Schützt die Demokratie" – MDR-Redakteur fordert Boykott des Landkreises Sonneberg

