Explosion und Feuer in Paris: Gebäude eingestürzt – 16 Verletzte

Nach einer Explosion im Zentrum von Paris ist ein Gebäude eingestürzt. Der Brand wurde in der Zwischenzeit unter Kontrolle gebracht. Die Ursache des Unglücks ist noch unbekannt. Sechzehn Personen wurden verletzt, sieben davon befinden sich in kritischem Zustand, so die vorläufige Bilanz.

Quelle: AFP © ABDULMONAM EASSA / AFP

Heute gegen 17 Uhr ereignete sich in einem Gebäude im Zentrum der französischen Hauptstadt eine Explosion, deren Ursache noch unklar ist. Diese Explosion habe "sofort zu einem heftigen Feuer geführt", erklärte der Polizeipräfekt von Paris, Laurent Nuñez. Das Feuer wurde von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht. Nach einer vorläufigen Bilanz des Polizeipräfekten wurden 16 Personen verletzt, davon befänden sich sieben in sehr kritischem Zustand. "In der Rue Saint-Jacques im fünften Arrondissement von Paris ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr von Paris ist im Einsatz. Bitte behindern Sie ihren Einsatz nicht und meiden Sie die Gegend", twitterte der französische Innenminister Gérald Darmanin. Une énorme #explosion à #Paris ! Tout un quartier ravagé. Vidéo envoyé par une amie. pic.twitter.com/7nA9T6qCwL — Mat (@Namat_12) June 21, 2023 Ein von einem AFP-Fotografen aufgenommenes Bild zeigt eine Rauchfahne und Flammen, die aus den Ruinen eines Gebäudes emporsteigen. Laut der Pariser Staatsanwaltschaft "geriet ein Gebäude in Brand und stürzte teilweise ein". Bordeaux: 73-Jährige und Enkelin in Hauseingang brutal angegriffen Der Unglücksort, die Rue Saint-Jacques, ist nur wenige Straßen vom Panthéon und dem Jardin du Luxembourg entfernt. In einer ersten vorläufigen Bilanz hatte es geheißen, dass "eine Person verletzt und verbrannt" sei. "Nichts erlaubt es, die Ursache des Schadens zu bestimmen", so die Staatsanwaltschaft in ihrer vorläufigen Erklärung. Mehr zum Thema - Mindestens fünf Verletzte bei Hauseinsturz in Marseille: Gasexplosion als mögliche Ursache

