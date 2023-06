AFP: Ukraine-Konflikt hat Lücken in Europa-Luftabwehr offenbart

Die Zeitung AFP berichtete, dass der Konflikt in der Ukraine Lücken in der europäischen Luftverteidigung aufgedeckt hatte. Westliche Länder hätten ihre Luftabwehrkräfte seit dem Kalten Krieg erheblich reduziert, aber jetzt steige die Nachfrage diesbezüglich wieder.

Quelle: Gettyimages.ru © German Lama/Europa Press

Die Kämpfe in der Ukraine, bei denen Drohnen und Raketen in großem Umfang eingesetzt wurden, hätten Lücken in der Luftverteidigung europäischer Staaten aufgedeckt, die nach Ansicht von Experten nur schwer, langwierig und teuer zu schließen seien, berichtete die Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP). Sie stellte fest, dass viele westliche Länder ihre Luftabwehrkräfte seit dem Ende des Kalten Krieges erheblich reduziert hätten. Wie aus einem Bericht französischer Abgeordneter hervorgehe, habe beispielsweise Paris acht seiner neun Flugabwehrartillerieregimenter abgeschafft. Die NATO-Staaten hätten sich in jüngster Zeit wieder der Luftverteidigung zugewandt, da immer mehr Staaten Marschflugkörper, ballistische Kurzstreckenraketen und unbemannte Luftfahrzeuge erwerben, so der pensionierte US-Marineoberst Mark Cancian, leitender Berater am Zentrum für strategische und internationale Studien (CSIS). Bislang gebe es jedoch noch nicht viele solcher Waffen, sagte er. Cancian fügte hinzu: "Ich denke, dass es in fünf Jahren viel mehr von ihnen [Luftabwehrwaffen] geben wird, aber das wird der Ukraine jetzt nicht helfen." Die ukrainischen Behörden hatten wiederholt westliche Länder gebeten, mehr Luftabwehrsysteme zu liefern. Washington und Berlin übergaben Kiew Patriot-Boden-Luft-Raketensysteme, während Frankreich und Italien die Lieferung von SAMP/T-Luftabwehrsystemen zusagten. Moskau verurteilt die Waffenlieferungen an Kiew. Analyse Russland führt die Militäroperation weiter, auch wenn der Westen Langstreckenraketen liefert Laut AFP plant Deutschland aus einem 100-Milliarden-Euro-Fonds, der für den Wiederaufbau der Streitkräfte der EU-Länder in den kommenden Jahren vorgesehen ist, fünf Milliarden Euro für die Luftabwehr auszugeben. Frankreich hat denselben Betrag bis zum Jahr 2030 veranschlagt. Was die Beschaffung betrifft, hat der europäische Raketenhersteller MBDA mit Frankreich und Italien Verträge im Wert von zwei Milliarden Euro über 700 Aster-Raketen unterzeichnet, die speziell in den Luftabwehrsystemen SAMP/T eingesetzt werden. Polen wird 2,2 Milliarden Euro für 44 Trägerraketen und Hunderte CAMM-Raketen ausgeben. Darüber hinaus haben sich im vergangenen Jahr mehrere europäische Länder, darunter Deutschland, Belgien und die baltischen Staaten, im Rahmen des Projekts Euro Sky Shield zusammengetan, das den Aufbau eines gesamteuropäischen Luftverteidigungssystems vorsieht. Die Initiative umfasst die gemeinsame Beschaffung von Luftabwehrsystemen wie dem US-amerikanischen Patriot, dem US-israelischen Arrow-3 und dem deutschen Iris-T. Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes schwer verwundet nach Berlin verlegt Das Projekt ist in Frankreich auf Kritik gestoßen. Ein Bericht französischer Parlamentarier spricht von einem "völligen Mangel an europäischen Lösungen (…) gegen die Förderung amerikanischer und israelischer Produkte". Auch die Berliner Denkfabrik SWP wies darauf hin. Nach Ansicht der Analysten widerspricht Sky Shield "dem Ziel, die industrielle und technologische Basis der europäischen Verteidigung zu stärken". Richard Aboulafia, Geschäftsführer von AeroDynamic Advisory, sagte, dass die Kritik an dem Projekt nicht neu sei. Seiner Meinung nach "ist das große Problem immer Frankreich", das seine Führungsrolle in der Produktion nicht aufgeben will. Der Experte erklärte: "Immer wenn die NATO versucht, zu standardisieren, müssen natürlich wichtige Entscheidungen getroffen werden, wer für die Produktion und das Design verantwortlich ist." AFP schrieb, dass die französischen Behörden parallel zur Pariser Luftfahrtausstellung in der kommenden Woche, auf der auch Luftverteidigungssysteme gezeigt werden, eine Konferenz über Luftverteidigung abhalten würden, "um zu versuchen, Differenzen zu beseitigen". Eine französische diplomatische Quelle sagte AFP: "Die Deutschen haben ein Industrieabkommen vorgeschlagen. Wir schlagen eine strategische Initiative vor, eine souveräne europäische Luftverteidigung mit europäischer Ausrüstung." Mehr zum Thema – Westliche Milliarden und Hoffnungen auf Sieg über Russland verglühen auf den Feldern in Saporoschje

