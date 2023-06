Drei Tote nach Amoklauf mit Lieferwagen in Nottingham

Nach einem Amoklauf mit einem Lieferwagen im englischen Nottingham, sind drei Menschen tot und drei weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei festgenommen und soll wegen Mordes angeklagt werden.

Die Polizei in Nottingham rückte heute Morgen kurz nach vier Uhr ins Stadtzentrum aus, wo zwei Menschen tot auf der Straße gefunden wurden.

Die Beamten wurden dann zu einem weiteren Vorfall in der Milton Street gerufen, wo ein weißer Lieferwagen der Marke Vauxhall Vivaro in eine Bushaltestelle krachte, bevor der Verdächtige ausstieg und auf Menschen einstach, so die Sicherheitskräfte. Anschließend wurde ein Mann in der Magdala Road tot aufgefunden.

Die verletzten Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Die Polizei hat einen 31-jährigen Mann wegen Mordverdachts verhaftet, der sich nach dem, wie die Polizei es nannte, "schweren Vorfall" weiterhin in Polizeigewahrsam befindet.

Ein Video der Verhaftung zeigt den weißen Vauxhall Vivaro mit zwei Rissen in der Windschutzscheibe, als die Polizisten den Verdächtigen festnehmen. Zeugen behaupteten gegenüber britischen Medien, dass sie nach dem Angriff Schüsse gehört hätten.

Eine Zeugin sagte gegenüber GB News:

"Wir sind heute Morgen gegen 5:30 Uhr aufgewacht, als wir Schüsse hörten – wir rannten zum Fenster und sahen bewaffnete Polizisten, die aus einem Undercover-Auto stiegen […] Der Verdächtige wurde von ihnen getasert und herausgezerrt und dann verhaftet."

Eine Augenzeugin berichtete gegenüber Channel 4, sie habe gesehen, wie ein Lieferwagen auf den Bürgersteig fuhr und mindestens zwei Menschen anfuhr.

Polizeipräsidentin Kate Meynell von der Polizei Nottinghamshire erklärte:

"Dies ist ein schrecklicher und tragischer Vorfall, der drei Menschen das Leben gekostet hat. Wir glauben, dass diese drei Vorfälle miteinander in Verbindung stehen, und wir haben einen Mann in Gewahrsam. Die Ermittlungen befinden sich noch im Anfangsstadium, und ein Team von Kriminalbeamten arbeitet daran, den genauen Hergang zu ermitteln. Wir bitten die Öffentlichkeit um Geduld, während die Ermittlungen weitergehen. Zu diesem Zeitpunkt werden einige Straßen in der Stadt gesperrt bleiben, während die Ermittlungen fortschreiten."

In Nottingham sind nach wie vor mehrere Straßen in der Innenstadt gesperrt. Spezialbeamte sind vor Ort.

Es handelt sich dabei um National Inter-agency Liaison Officers (N.I.L.O), eine Elite-Sanitätstruppe, die nach den Bombenanschlägen in der Manchester Arena eingerichtet wurde.

Mehr zum Thema – Schüsse bei Mercedes in Sindelfingen – zwei Tote