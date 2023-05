Auswärtiges Amt lässt vier russische Konsulate in Deutschland schließen

Presseberichten zufolge hat Außenministerin Annlena Baerbock die Schließung von vier russischen Konsulaten in Deutschland verfügt. Berlin setzt mit diesem Schritt die Spirale von Personalreduzierungen beim diplomatischen Personal fort.

Die Grünen-Politikerin reagiert damit auf die Reduzierung des deutschen diplomatischen Personals in Russland, die von Moskau wiederum als Reaktion auf die Politik der deutschen Seite verhängt worden war. Nach der Begrenzung der Anzahl deutscher Diplomaten in Russland steht die Aufrechterhaltung des Betriebs deutscher Konsulate in Russland offenbar vor großen Schwierigkeiten. Auf die selbstverschuldete Lage (RT DE berichtete) reagiert Berlin nun mit weiteren Veschärfungen. So soll Moskau bis zum Ende des Jahres nur noch ein Konsulat in Deutschland – neben seiner Botschaft in Berlin – betreiben dürfen, die Bild meldet. Bisher gibt es russische Generalkonsulate in Bonn, München, Frankfurt, Hamburg und Leipzig. Die neue Begrenzung auf 350 Mitarbeiter mache es erforderlich, den Betrieb der bisherigen Generalkonsulate in Kaliningrad, Jekaterinburg und Nowosibirsk einzustellen. Künftig werde es neben der Botschaft nur noch das Generalkonsulat in St. Petersburg als deutsche diplomatische Vertretung in Russland geben, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in der Bundespressekonferenz erklärte. In die Obergrenze von 350 Mitarbeitern werden neben den eigentlichen Diplomaten und russischen Ortskräften auch die Mitarbeiter der Goethe-Institute und der Deutschen Schulen eingerechnet. Das Auswärtige Amt sprach von einer "Eskalation" und "ungerechtfertigtem" Vorgehen, durch das Berlin zu einem "erheblichem Einschnitt" gezwungen sei. Die drei Generalkonsulate würden nun ihren Dienstbetrieb reduzieren und ab November ganz einstellen.

