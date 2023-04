Aktivist in der BlackRock-Zentrale Paris: "Es gibt Geld in diesem Land, man muss es nur holen"

An einem weiteren landesweiten Protesttag gegen Macrons Rentenreform drangen Beschäftigte der französischen Eisenbahn in die BlackRock-Zentrale in Paris ein. Vor laufender Kamera prangern sie die Profiteure der Rentenprivatisierung bei dem Finanzriesen BlackRock an. "Es gibt Geld in diesem Land ... man muss es nur holen", skandiert ein Aktivist.

Eine Gruppe von Eisenbahnern drang während eines weiteren Tages der großen Mobilisierung in Frankreich gegen die Rentenreform in die Pariser Zentrale des multinationalen Finanzunternehmens BlackRock ein. Der Journalist Clément Lanot hat die Aktion gefilmt, als Beschäftigte der Eisenbahn am 6. April im Rahmen der Massenproteste gegen die französische Rentenreform in das Gebäude des US-amerikanischen multinationalen Unternehmens BlackRock eindrangen, und hat das Video ins Internet gestellt. BlackRock-Konferenz in Potsdam – Wie Ausbeutung und Umverteilung weltweit gesteuert werden Am Firmensitz des Unternehmens zündeten die Demonstranten einige Rauchbomben und skandierten Slogans wie: "Selbst wenn BlackRock uns nicht will, sind wir hier." Anschließend ergriffen mehrere der Demonstranten das Wort und rebellierten gegen "Macrons Politik, die darauf abzielt, die Menschen in die Arme der privaten Pensionsfonds zu treiben". "Es gibt Geld in diesem Land [...] man muss es nur von dort holen, wo man es holen sollte. Wir sind gekommen, um das zu sagen", erklärte einer von ihnen vor laufender Kamera. "Wir sind gekommen, um Emmanuel Macron eine Botschaft zu übermitteln: Seine Politik wollen wir nicht", fügte er hinzu. Nach etwa zwanzig Minuten vor Ort verließen die Demonstranten wieder den Sitz des multinationalen Unternehmens – offensichtlich friedlich. Weitere Informationen auf RT France Mehr zum Thema - Wie BlackRock die Arbeitsausbeutung perfektioniert und von der neuen Privatrente profitiert

