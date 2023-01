Simonjan: RT-Bankkonten in Frankreich gesperrt

Die Chefredakteurin von RT France, Xenija Fjodorowa, teilte am Freitag mit, dass in Frankreich die Bankkonten des Senders auf Anweisung der Behörden gesperrt wurden.

Quelle: AFP © LUDOVIC MARIN

Xenija Fjodorowa, Chefredakteurin von RT France, sagte, die Bank habe die Konten des Senders auf Anweisung der Behörden gesperrt: "Wir haben von unserer Bank ein Schreiben über das Einfrieren der Konten von RT France auf Anordnung der französischen Behörden im Zusammenhang mit dem im Dezember verabschiedeten neunten Sanktionspaket erhalten. Obwohl RT France nicht auf der Sanktionsliste steht und das Recht hat, in Frankreich tätig zu sein, legt eine solche Entscheidung unsere Aktivitäten praktisch lahm. Offensichtlich hat allein die Tatsache unserer Existenz die Behörden beunruhigt". Auch RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan kommentierte den Vorfall: "So viel zu 'Liberté, égalité, fraternité". Mehr zum Thema - Europäische Journalistenföderation: Verbot russischer Medien durch EU bedroht die Pressefreiheit

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.