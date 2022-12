EU-Staaten beschließen ohne Ungarn 18-Milliarden-Finanzspritze für die Ukraine

Der EU-Rat hat am Samstag Finanzhilfen für die Ukraine im Umfang von 18 Milliarden Euro beschlossen. Die Mitgliedstaaten werden aus den nationalen Haushalten Garantien für Kredite an Kiew in dieser Höhe übernehmen. Da die Garantien nicht aus dem Unionshaushalt kommen, konnte das Veto Ungarns umgangen werden.

Quelle: Gettyimages.ru © Christian Dauphin/StockFoto

Die EU-Staaten haben sich auf ein Milliardenpaket für die Ukraine verständigt. Allerdings wurde der Beschluss am Samstag gegen das Votum Ungarns gefasst, wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen erfuhr. Der Entscheidung zufolge sollen im Laufe des kommenden Jahres 18 Milliarden Euro als Kredit an Kiew gezahlt werden. Dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission nach war eigentlich eine einstimmige Entscheidung der 27 EU-Staaten für das Hilfspaket notwendig. Wegen eines Streits um das mögliche Einfrieren von EU-Milliarden für Ungarn blockierte Budapest das Paket. Deshalb suchte der derzeitige tschechische EU-Ratsvorsitz nach einer Möglichkeit, die Hilfe ohne Ungarn zu beschließen. Ungarn wappnet sich gegen "Erpressung durch Brüssel" und "Angriffe liberaler Propagandamaschinerie" Die Lösung liegt nun darin, dass die Garantien für die Kredite – falls Ungarn bei seinem Veto bleibt – nicht wie zunächst vorgesehen aus dem EU-Haushalt gedeckt, sondern von den EU-Staaten aus den nationalen Haushalten übernommen werden. Deshalb war nach Auffassung der Ratspräsidentschaft und der EU-Kommission keine einstimmige Entscheidung notwendig. Die Einigung soll in der kommenden Woche dem Europaparlament zur Annahme vorgelegt werden. Für Ungarn entfällt somit ein Druckmittel in der Diskussion mit den anderen Staaten. Allerdings blockiert Budapest außerdem schon seit Monaten die internationale Mindeststeuer, auf die sich die EU-Staaten zusammen mit rund 130 anderen Ländern schon geeinigt hatten. Hintergrund der ungarischen Blockade ist unter anderem, dass die EU-Staaten noch über einen Vorschlag der EU-Kommission entscheiden müssen, wegen Korruptionsvorwürfen rund 7,5 Milliarden an EU-Geldern für Budapest einzufrieren. (rt/dpa) Mehr zum Thema - Ungarn blockiert "EU-Schulden-Union" für Ukraine – Lindner bedauert "fehlende Finanz-Solidarität"

