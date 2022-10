Video: Raketen treffen Kiew und andere Städte der Ukraine – Treffer nahe SBU-Sitz und Präsidialbüro

Explosionen in Kiew und anderen Städten der Ukraine werden am Morgen des 10. Oktober gemeldet. Allem Anschein nach sind Bodenziel-Lenkflugkörper der russischen Streitkräfte unter anderem nahe des SBU-Sitzes und der Präsidialbüros von Selenskij eingeschlagen. Zeugen veröffentlichen Videomaterial in sozialen Netzwerken.

Von zahlreichen Explosionen in Kiew und anderen Städten der Ukraine wurden am Morgen des 10. Oktober berichtet. Neben der Landeshauptstadt seien laut der ukrainischen Massenmedien zahlreiche weitere Städte betroffen, darunter Ternopol, Winniza und Lwow im Westen des Landes sowie Charkow, Dnepropetrowsk, Schitomir und Chmelnizki. Aus den entsprechenden Landesgebieten sowie in den Gebieten Rowno, Nikolajew und Poltawa werden ebenfalls Explosionen gemeldet: Bisher ist von insgesamt drei Angriffswellen die Rede. Internet und Strom fallen ortsweise aus – unter anderem im Gebiet Lwow wurden Objekte der Stromversorgung zerstört oder beschädigt, so ukrainische Medien mit Verweis auf die Landesbehörden. In der Stadt Charkow sei gebietsweise Strom ausgefallen, in der Stadt Schitomir sogar gänzlich. Die ukrainische Luftabwehr soll allerorten in Aktion getreten sein. Zeugen und Nachrichtenkanäle von Enthusiasten veröffentlichen Bilder und Videomaterial in sozialen Netzwerken. Hier sehen Sie einige Aufnahmen aus Kiew: Eine der obigen Aufnahmen zeigt den Anflug einer Rakete – dem Aussehen nach eines luftgestützten Bodenziel-Marschflugkörpers des Typs Ch-101. Zahlreiche Menschen, die sich nahe der Stationen der Kiewer U-Bahn befinden, suchten Schutz unter Tage: Kiev Metro pic.twitter.com/5wCTSlHO3z — Russiаn Market (@runews) October 10, 2022 Allem Anschein nach sind Bodenziel-Lenkflugkörper der russischen Streitkräfte unter anderem in der Wladimirskaja-Straße in Kiew nahe des SBU-Sitzes und der Präsidialbüros von Wladimir Selenskij eingeschlagen. Dies gab Anton Geraschtschenko, Berater des ukrainischen Innenministers, bekannt. Auch ein Treffer am SBU-Gebäude selbst soll gelandet worden sein. Reports coming that the SBU building in Kiev is hit. Babchenko is reported to have been killed. pic.twitter.com/TJ7U1KPS66 — Mats Nilsson (@mazzenilsson) October 10, 2022 In Dnepropetrowsk wurde das Gebäude einer Fabrik getroffen, wo sich Militärfahrzeuge und anderes Kriegsgerät in großer Anzahl befinden sollen: In derselben Stadt soll sich eine weitere heftige Explosion ereignet haben – das folgende Material zeigt den wohl im Anschluss daran ausgebrochenen Brand: Footage of a big explosion in Dnipropetrovsk caused by a Russian missile strike on a military target in the city.Former #Ukrainepic.twitter.com/30iw5joNi1 — The Eurasianist ☦️ (@Russ_Warrior) October 10, 2022 Mehr Information in Kürze.

