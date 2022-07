Nach Deutschlands Absage: Polen kauft gebrauchte US-Panzer

Nachdem Warschau mit dem Versuch scheiterte, Leopard-2-Panzer in Deutschland zu erwerben, will die polnische Regierung nun US-amerikanische Panzer kaufen. Eine entsprechende Vereinbarung soll laut dem Verteidigungsminister des Landes bereits getroffen worden sein.

© Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Polen wird 116 gebrauchte M1-Abrams-Kampfpanzer aus den USA kaufen, um die an die Ukraine gelieferten gepanzerten Militärfahrzeuge zu ersetzen. Warschau habe eine entsprechende Vereinbarung mit dem Weißen Haus getroffen, gab der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak am Freitag gegenüber der polnischen Nachrichtenagentur IAR bekannt. Die Agentur berichtete, dass die ersten in den USA hergestellten Panzer Anfang nächsten Jahres geliefert werden und mehr als 240 T-72-Panzer aus der Sowjetära ersetzen sollen, die Polen im April an die Ukraine übergeben hatte. Analyse "Externe Verwaltung etablieren": Der Versuch Polens, seinen Einfluss in der Ukraine auszuweiten Polen hatte ursprünglich gehofft, seine Bestände mit deutschen Leopard-2-Panzern auffüllen zu können. Doch das geplante Geschäft kam nicht zustande, woraufhin der polnische Präsident Andrzej Duda im Mai Berlin Wortbruch vorwarf. Steffen Hebestreit, der Sprecher der deutschen Regierung, sagte damals, Berlin sei "perplex" über die Vorwürfe. Er erklärte Reportern, dass Polen die neuesten Leopard 2A7-Panzer angefordert habe, die deutsche Armee selbst aber nur über eine relativ geringe Anzahl solcher Fahrzeuge verfüge. Im April unterzeichneten Polen und die USA ein separates Abkommen über den Kauf von 250 neuen Abrams-Panzern durch Warschau. Viele westliche Länder, darunter auch EU-Staaten, belieferten die Ukraine mit schweren Waffen, nachdem Russland Ende Februar eine Militäroperation gegen den Nachbarstaat gestartet hatte. Mehr zum Thema - Gefahr für Europa: NATO-Waffen für die Ukraine landen auf Schwarzmärkten

