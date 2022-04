Russland: Sieben Verletzte beim Artilleriebeschuss einer Siedlung nahe Grenze zur Ukraine

Am Donnerstag fielen Artillerieschüsse in der russischen Siedlung Klimowo in der Grenzregion Brjansk. Sieben Menschen erlitten Verletzungen. Der Regionalgouverneur machte ukrainische Streitkräfte für den Beschuss verantwortlich.