Kreml: "Bulgarien wird russisches Gas in Rubel bezahlen, ob es will oder nicht"

Die russischen Behörden werden versuchen, die Probleme zu lösen, die sich für Serbien aus der Entscheidung ergeben, die Gasverträge mit Russland in Rubel zu bezahlen. Dies verkündete der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow.

Bulgarien werde jedoch für das Gas in russischer Währung zahlen müssen, weil es "feindliche Schritte" gegenüber Russland unternommen habe, so der Kreml-Sprecher weiter. Bulgarien versicherte wiederum, dass es in der Lage sei, Rubel zu verwenden:

"Es gibt eine finanzielle Gegenpartei in Bulgarien, die auch in Rubel überweisen kann."

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić klagte nach dem Entschluss von Wladimir Putin, Verträge mit unfreundlichen Ländern in Rubel umzuwandeln, dass dies den Serben "viele, viele weitere Probleme" bringen würde. Er fügte hinzu, dass Bulgarien, über dessen Gaspipelinesystem russisches Gas nach Serbien und Ungarn geliefert wird, schon erklärt habe, dass es ungern in Rubel zahlen werde.

Peskow betonte, dass Bulgarien "unfreundliche, feindselige Schritte gegenüber Russland" unternommen habe und deshalb Gas für Rubel kaufen müsse, "ob es will oder nicht". In Bezug auf Serbien unterstrich Peskow:

"Dies gilt nicht für Serbien. Das Problem muss noch gelöst werden, und natürlich haben die Anliegen Serbiens für uns oberste Priorität."

Präsident Putin begründete seine Entscheidung, die Zahlungen für Gas in Rubel umzurechnen, damit, dass es keinen Sinn mache, russische Waren in die Europäische Union und die Vereinigten Staaten zu liefern und dafür Zahlungen in Dollar und Euro zu erhalten. Deutschland sieht darin einen Verstoß gegen privatrechtliche Verträge, die normalerweise eine Zahlung in Euro vorsehen. Japan sagte, es sei noch nicht klar, wie die Zahlungen in russischer Währung erfolgen sollen.

