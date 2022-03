Finnland zum fünften Mal in Folge glücklichstes Land der Welt

Laut dem World Happiness Report 2022 gilt Finnland als das glücklichste Land der Welt. Es belegte zum fünften Mal in Folge den ersten Platz. Dänemark, Island, die Schweiz und die Niederlande gehören ebenfalls zu den fünf glücklichsten Ländern.

Finnland ist das fünfte Jahr in Folge das glücklichste Land der Welt, wie der von der UNO in Auftrag gegebene World Happiness Report 2022 bestätigt. Am Freitag wurde die Studie veröffentlicht.

Wie in den Vorjahren lag Finnland in der Rangliste mehrere Hundert Punkte vor den anderen Ländern.

Dänemark, Island, die Schweiz und die Niederlande liegen hinter Finnland auf den ersten fünf Plätzen, während Luxemburg, Schweden, Norwegen, Israel und Neuseeland zu den ersten zehn gehören.

Deutschland belegt den 14. Platz. Russland liegt in der Rangliste auf Platz 80, im vergangenen Jahr lag es noch auf Platz 60. Die Studie umfasst 146 Länder.

Der World Happiness Report wird seit dem Jahr 2012 veröffentlicht. Dabei werden Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das Niveau der sozialen Unterstützung, die Lebenserwartung, die Achtung der bürgerlichen Freiheiten, die Arbeitsplatzsicherheit, das Ausmaß der Korruption und die Ergebnisse öffentlicher Meinungsumfragen berücksichtigt.

Als Glücksfaktoren nennen die Finnen häufig die Nähe zur Natur, ein sicheres Lebensumfeld und die Verfügbarkeit aller notwendigen Dienstleistungen und Einrichtungen.

