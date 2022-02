Selenskij appelliert an EU um "dringenden Beitritt der Ukraine"

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat sich am Montag erneut an die Nation gewandt. Ihm zufolge sei jeder Bürger, der derzeit für seine Heimat kämpft, ein Krieger. Außerdem wandte er sich an die Europäische Union und bat um einen dringenden EU-Beitritt.