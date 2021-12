EU-Impfzertifikate ohne "Booster" künftig nach neun Monaten ungültig

Ohne eine Auffrischungsimpfung sind EU-Impfzertifikate künftig spätestens neun Monate nach der Grundimmunisierung ungültig. Dies teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Die Entscheidung tritt am 1. Februar 2022 in Kraft.