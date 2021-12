Ukrainischer Präsident Selenskij warnt Minsk und Moskau vor nuklearen Drohungen

Russland und Weißrussland sollten nicht mit Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen "spielen". Dies hat der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij bei einem gemeinsamen Briefing mit den Präsidenten Polens und Litauens erklärt. So kommentierte er die Erklärung von Minsk, dass Weißrussland im Falle einer Bedrohung durch die NATO bereit sei, Atomwaffen zu stationieren. Selenskij teilte mit:

"Ich habe den Eindruck, dass alle Drohungen in Bezug auf, sagen wir, die Reise oder die Migration russischer Atomwaffen in verschiedene Teile der Welt, und wir haben auch viele Male von der Stationierung von Atomwaffen in dem vorübergehend besetzten Gebiet der Krim gehört, und jetzt hören wir Informationen über Weißrussland. Ich denke, mit solchen Dingen sollte man nicht spielen."