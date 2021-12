Medienbericht: Frontex-Mitarbeiter an griechischer Grenze für Migranten gehalten und geschlagen

Griechischen Grenzkräften wird immer wieder vorgeworfen, Migranten an der griechisch-türkischen Grenze gewaltsam in die Türkei zurückzudrängen. Einem Bericht der "New York Times" zufolge traf es nun irrtümlicherweise auch einen Mitarbeiter der EU-Grenzschutzbehörde Frontex.