RT-Reporter im Flüchtlingslager: Migranten glauben wirklich, dass Deutschland sie aufnimmt

In einem Kurzvideo schilderte ein RT-Reporter in Weißrussland den Jubel der an der polnischen Grenze versammelten Menschen: Laut einer Chatnachricht soll Deutschland Polen gedrängt haben, die Grenze für die Weiterreise nach Deutschland zu öffnen.

Der russische RT-Reporter Konstantin Pridybaylo ist weiterhin vor Ort im improvisierten Flüchtlingslager an der weißrussisch-polnischen Grenze und berichtet von der Stimmungslage bei den Migranten. Abends teilte er ein Video auf Telegram, das Jubel der Versammelten zeigt, und kommentierte:

"Im Lager geht die Information um, dass Deuschand Polen irgendwie doch zur Öffnung der Grenze gedrängt hat, um die Flüchtlinge auf sein Territorium zu lassen, damit sie nach Deutschland weiterreisen können. Diese Information wird per Mundpropaganda und in Chats geteilt."

Diese Nachricht sei von den Flüchtlingen mit großer Freude aufgenommen worden. Inwieweit sie wahr ist, sei unbekannt, "aber sie freuen sich und singen". Pridybaylo resümierte:

"Sie glauben daran, dass Deuschland sie aufnimmt."

Die Meldung des RT-Reporters wurde rege geteilt und kommentiert. Die ukrainische Internetzeitung strana.ua schätzt die Situation als explosiv ein:

"Wenn sich diese Nachricht als falsch erweist und die Hoffnungen nicht erfüllt werden, kann der Jubel durch Verzweiflung und dann durch Wut ersetzt werden. Danach könnten die Migranten mit neuem Elan die polnische Grenze stürmen."

Ein Twitter-Kanal, das den überwiegend kurdischen Flüchtlingen nahe steht, schrieb, dass die Nachricht ein Fake sei. Es wurde behauptet, dass am Montag hunderte von Bussen ankommen werden, um sie alle nach Deutschland zu bringen.

"Viele glauben daran, schreien vor Freude, rennen zu den Zäunen an der polnischen Grenze und schreien "Polen, Polen"

Nov 13, 21, 6:32PM. #Belarus#Poland Border. Temp 2C. False & Fake News spreading fast, claiming that on Monday hundreds of buses will arrive at to take them all to Germany. Many believe it, shouting in joy, running toward the fences to Polish border, shouting "Poland, Poland" pic.twitter.com/xDdBiexyz9 — Lemmy Caution (@Alphaville2021) November 13, 2021

Pridybaylo berichtete am Samstag mehrmals von der Situation an der Grenze. So zeigte er Menschen, die in einem engen Korridor zwischen dem Stacheldraht und einem leichteren Drahtzaun in der sogenannten "Pufferzone" verweilen.

"Etwa 60 Personen sind schon seit zwölf Stunden hier. Sie kochen Nudeln am Feuer und versuchen, sich aufzuwärmen. Jemand kocht etwas, der Müll wird in einem separaten Sack gesammelt, die Menschen versuchen hier zu überleben." In einem weiteren Video ist zu sehen, wie militärisch uniformierte Weißrussen wärmere Kleidung an die Migranten verteilen.

"Auf der polnischen Seite sehen wir eine absolut unmenschliche Haltung: Die Menschen werden in einen engen Raum getrieben, der auf der einen Seite durch Stacheldraht und auf der anderen Seite durch ein Gitter begrenzt ist", sagte der RT-Reporter.

Wie der RT-Reporter zuletzt (um 21:19 am Samstag) berichtete, seien in der Puffer-Zone blockerte Peronen inzwischen von den Polen abgeholt worden.

Die polnische Seite behauptet, dass Migranten durch weißrussisches Militär zum Überquerung der Grenze angetreben werden. So versuchte in der Nacht zu Samstag eine Gruppe von hundert Migranten bei Wolka Terechowska vergeblich, die Grenze zu durchbrechen. Die Gruppe sei von belarussischer Seite mit Tränengas ausgestattet worden und habe dieses gegen polnische Sicherheitskräfte eingesetzt, teilte Polens Grenzschutz per Twitter mit. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Warschau schickt Weißrussland immer mehr bewaffnete Sicherheitskräfte an die Grenze.

Auf einem auf Twitter verbreiteten Video, zeigen Migranten selbst, wie sie zwischen den Grenzlern von beiden Seiten eingepfercht sind. "Wir können weder zurück noch nach vorne. Soldaten blockieren uns", sagte der Autor des Videos auf Kurdisch und flehte mehrmals um Hilfe.

Nov 12, 21. #Belarus#Poland Border. Around 50 of those who left Minsk, are stuck in the middle of standoff between Polish & Belarusian Soldiers. Poles won't let them cross, Belarusian won't let them return. As of now, they are still lost, communicate only via chat & messages pic.twitter.com/KOquT45Bpa — Lemmy Caution (@Alphaville2021) November 12, 2021

In einem weiteren Video wurde beklagt, dass Nachts die polnische Seite Scheinwerfer, Laser und Sirenen anschlatet um den Menschen Schlaf zu rauben.

Nov 13, 21. Night. #Belarus#Poland Border. Every hour or so, like clockwork, Polish Border Guards use laser, lights, make all kind of noise so people could not sleep. Running engine on their Armor cars, shout on loudspeakers, siren. Few can get more than 2 hour of sleep at night pic.twitter.com/ZG157fi8fr — Lemmy Caution (@Alphaville2021) November 13, 2021

Die Vorwürfe gegen den weißrussichen Präsidenten als mutmaßlchen Drahtzieher der Unruhen sind im Westen nach wie vor laut. Mehrere Politiker in Polen und der EU sehen nicht nur weißrussiche Behörden hinter der Migrantenkriese, sondern auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russland weist die Vorwürfe entschieden zurück. In einem Interview sagte Putin, dass sich westliche Sicherheitsorgane und Geheimdienste um Schleusernetzwerke kümmern sollten, die in Europa agierten.

Zugleich warf er dem polnischen Grenzschutz "inhumanes Handeln" vor. Nach Angaben von Putin kommt es jetzt dazu, dass "polnische Grenzschützer und Vertreter der Streitkräfte diese potenziellen Migranten schlagen, über ihren Köpfen aus Kampfwaffen in die Luft schießen, nachts Sirenen und Licht anschalten an den Aufenthaltspunkten, wo Kinder und Frauen in den letzten Monaten ihrer Schwangerschaft sind".

Diese Angaben, wie auch die der polnischen und weißrussischen Sicherheitskräfte, lassen sich nicht unabhängig überprüfen, da Polen in der Grenzregion den Ausnahmezustand verhängt hat. Journalisten und Helfer dürfen nicht hinein.

Inwischen sind im Grenzgebiet schon mehrere Menschen gestorben. Zuletzt fand die Polizei im polnishen Grenzgebiet eine weitere Leiche. Bei dem Toten handele es sich um einen 20 Jahre alten Mann aus Syrien, sagte ein Sprecher der Polizei in der Woiwodschaft Podlachien am Samstag der Nachrichtenagentur PAP. Demnach wurde die Leiche von einem Forstarbeiter in einem Waldstück nahe des Dorfes Wolka Terechowska entdeckt.

Lukaschenko ordnete humanitäre Hilfe vor allem für die Kinder der gestrandeten Migranten an. Es sollten etwa Essenszelte aufgestellt werden, meldete die belarussische staatliche Nachrichtenagentur Belta am Samstag. Später veröffentlichte Belta Fotos von Stromgeneratoren, die ins Grenzgebiet gebracht worden sein sollen.

Nach Sanktionsdrohungen der EU hatte zuvor die Türkei entschieden, Staatsbürger mehrerer arabischer Länder nicht mehr von ihrem Staatsgebiet aus nach Weißrussland fliegen zu lassen. Am Abend teilte die syrische Airline Cham Wings auf Twitter mit, Flüge in die weißrussische Hauptstadt Minsk einzustellen. Es sei zu schwierig, zwischen Passagieren zu unterscheiden, die tatsächlich nach Belarus wollten und solchen, die von dort weiterziehen wollten, hieß es.

