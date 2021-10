Nicht geimpft gleich misshandelt? Aufregung um Aushang im Schularzt-Zimmer in St. Pölten

In Österreich ist die Impfung auch für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren uneingeschränkt empfohlen – mit wenigen Ausnahmen für alle Personen aus dieser Altersgruppe. Das Nationale Impfgremium (NIG) beschloss dies Anfang Juni einstimmig. Demnach überwiege in dieser Altersgruppe der Nutzen der Impfung gegenüber dem Risiko von Nebenwirkungen. Für Kinder unter zwölf Jahren ist noch kein Vakzin gegen SARS-CoV-2 zugelassen.

Doch die Immunisierung gegen das Coronavirus bei den Jüngeren bleibt in der Alpenrepublik weiterhin ein Streitthema. Viele Jugendliche und ihre Eltern tun sich mit der Entscheidung schwer. Knapp 80.000 Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren haben sich bislang den Daten von statista.com zufolge (Stand 26. September 2021) in Österreich impfen lassen.

Nun sorgte ein Aushang in Niederösterreich für Wirbel. In der Landeshauptstadt St. Pölten hing laut einem Bericht der Kronenzeitung in einem Schularzt-Zimmer: "Nicht geimpfte Kinder sind misshandelte Kinder". Die Echtheit sei der Zeitung demnach auch von der Bildungsdirektion des Bundeslandes bestätigt worden.

Empörung kam von der FPÖ, die zuletzt auf der politischen Bühne in Österreich vor allem mit Ablehnung aller Corona-Maßnahmen, die sie als "grundlose Freiheitseinschränkung" bezeichnete, sowie der Impfung aufgefallen ist. Die Nachricht mit dem Aushang im Schularzt-Zimmer in St. Pölten griff nun auch der lokale FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger auf und nannte ihn "skandalös". Der Politiker forderte zudem Konsequenzen.

Die Bildungsdirektion von Niederösterreich beschwichtigt und erklärte gegenüber der Kronenzeitung, dass es sich bei den insgesamt sechs Aushängen in der Arztpraxis um Auszüge aus der Kinderrechtskonvention im Jahr 1992 handele. Der Passus mit den Impfungen sei daher nicht auf die Corona-Impfung bezogen. Inzwischen sollen die Aushänge abgehängt worden sein, um weitere Missverständnisse zu vermeiden.

