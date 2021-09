In feinen Anzügen und mit Waffe: Täter berauben Bulgari-Geschäft in Paris

Eine Gruppe von bewaffneten Räubern hat das Luxus-Juweliergeschäft Bulgari an der Place Vendôme in Paris überfallen und Schmuck im Wert von rund zehn Millionen Euro erbeutet. Glücklicherweise ist bei dem Raubüberfall niemand verletzt worden, so ein Sprecher von Bulgari.

Drei bewaffnete Täter in feinen Anzügen drangen am 7. November in das Geschäft ein, während ihre Komplizen draußen warteten. Daraufhin flohen die drei mit einem BMW, während sich vier Komplizen auf Motorrädern vom Tatort entfernten. Die angerückte Polizei feuerte Schüsse auf den Wagen ab und zwang das Trio, aus dem Auto auszusteigen.

Laut der Pariser Polizei wurden mindestens zwei der Täter festgenommen. Ihre Komplizen sollen jedoch mit der Beute geflohen sein. Bisher ist unklar, mit wie viel Schmuck die Räuber davonkamen. Die festgenommenen Räuber sollen einen Teil der Schmuckstücke kurz vor der Festnahme zurückgelassen haben, heißt es bei Reuters. Unterdessen fahndet die Pariser Polizei nach den flüchtigen Tätern.

Die Place Vendôme, eine Einkaufsmeile mit hochpreisigen Luxusartikeln, liegt im Zentrum von Paris. Der Platz beherbergt Geschäfte von Chanel, Cartier, Boucheron und Chaumet.

Schmuckgeschäfte in Paris werden in den vergangenen Monaten wiederholt zum Ziel bewaffneter Überfälle. Am 27. Juli stahl ein Mann Juwelen im Wert von zwei Millionen Euro aus dem Haus Chaumet. Am darauffolgenden Tag wurde der Täter jedoch zusammen mit einem Komplizen festgenommen, wobei die meisten gestohlenen Schmucksachen sichergestellt wurden. Drei Tage danach raubten zwei mit einem Elektroschocker und Tränengas bewaffnete Männer ein Juweliergeschäft der Marke Dinh Van aus und erbeuteten Schmuckstücke im Wert von rund 400.000 Euro.

