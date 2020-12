Raubüberfall zu Ross: Zwei Maskierte greifen Geschäft in Brasilien wie in Western an

Moderne Räuber brauchen nicht unbedingt auf moderne Mittel zurückzugreifen, um ein Geschäft zu überfallen. Zwei Brasilianer haben zu diesem Zweck ein Pferd benutzt. Die westernartige Szene wurde von einer Kamera gefilmt. Die Polizei nahm die mutmaßlichen Täter fest.

Quelle: www.globallookpress.com © Konrad Wothe via imagebroker.com