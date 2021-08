Italien: Landesweite Proteste gegen weitere Anti-Corona-Restriktionen angekündigt

Die Corona-Inzidenz in Italien steigt. Ohne Impf-Zertifikat (Green Pass) ist eine Teilnahme am öffentlichen Leben kaum möglich. Ab 1. September gelten noch härtere Maßnahmen. Dagegen regen sich Proteste. Green-Pass-Gegner wollen am Mittwoch an 54 Bahnhöfen gegen die Verschärfung der Restriktionen demonstrieren.