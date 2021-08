Österreich hält an Abschiebung nach Afghanistan fest: "Wir müssen so lange abschieben, wie es geht"

Die Republik Österreich hält an Abschiebungen nach Afghanistan fest. Das erklärt ihr Innenminister Karl Nehammer. Er will in Kooperation mit zentralasiatischen Ländern Hilfe für das Land organisieren. Und findet Unterstützung bei europäischen Partnern.