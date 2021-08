Neuer Trend in Frankreich: Lieber bewusst mit COVID anstecken statt Impfung

Medienberichten zufolge wollen sich in Frankreich vermehrt Menschen absichtlich mit dem Coronavirus infizieren, um auf diesem Weg einer Impfung zu entgehen. Als Genesener gelange man so schneller an den "pass sanitaire" genannten Gesundheitspass, der als Nachweis für Impfung, Negativtest oder überstandene Infektion dient. Ab Montag wird er für Restaurantbesuche oder Fernreisen im Zug vonnöten sein.