"Merkel räumt auf" – Deutsche Welle veröffentlicht idealisierende "Karikatur" zum Hochwasser

Noch am Wochenende glaubte der russische Politkarikaturist Sergei Jolkin, gegen eine Troll-Armee zu kämpfen, als eine Reihe anonymer Twitter-Nutzer ihn an seine Satire zum Verhalten der russischen Regionalpolitiker während des Hochwassers in Sibirien erinnerte: "Und was wäre mit den deutschen Politikern?" Um diese beiden Geschichten zu vergleichen, müsse man "Schlacke im Gehirn" haben, so Jolkin. Seine Kritiker stellte er als Bot-Armee dar.

Nun lässt sein Auftraggeber – der russische Ableger des Auslandssenders Deutsche Welle – ihn doch eine Karikatur zur Überflutung machen. "Deutschland erholt sich von den verheerenden Überschwemmungen im Westen. Wer nach dem grassierenden Desaster aufräumt, weiß @Sergey_Elkin", warb die Redaktion dazu auf Twitter. Auf dem Bild steht Angela Merkel in Rock und Gummistiefeln mitten im Wasser und sagt: "Und nun an die Arbeit!" In der Hand hält sie Schippe und Eimer.

Германия приходит в себя после разрушительного наводнения на западе страны. Кто наведет порядок после разгула стихии, знает @Sergey_Elkin.Больше карикатур: https://t.co/TynzkH4excpic.twitter.com/d3pBmBpa16 — DW на русском (@dw_russian) July 20, 2021

Am Vortag hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa den Zeichner in einem Facebook-Beitrag an seine Satire auf den russischen Gebietsgouverneur Alexander Uss vor zwei Jahren erinnert – RT DE hatte berichtet. Uss hatte damals auf die Frage einer Dorfbewohnerin recht unwirsch mit einer Gegenfrage reagiert. Er habe die Flutopfer beleidigt, hatte damals die DW-Redaktion geschrieben. Auf der Karikatur schrie der Gouverneur den vor Hochwasser fliehenden Menschen aus dem Hubschrauber zu: "Wollt ihr noch weiter diskutieren?!"

Губернатор Красноярского края Александр Усс нагрубил жительнице Канска, где произошло наводнение. Позже Усс извинился, но репутацию свою он уже подмочил, считает карикатурист @Sergey_Elkinhttps://t.co/TynzkH4excpic.twitter.com/3lzHs857DQ — DW на русском (@dw_russian) July 2, 2019

Ob der Polit-Zeichner in seiner jüngsten Karikatur die langsame Reaktion der Behörden bei den Aufräumarbeiten meinte oder Merkels Verbleib in den USA während der Überflutung, ist nicht ganz klar. Weitere Twitter-Nutzer im Thread glaubten jedenfalls eine bessere Idee für eine Satire zu haben. Auf einem der Motive wurde Uss durch Merkel ersetzt, die den Menschen ruft: "Laschet entschuldigt sich von Herzen! Er hat nicht über euch gelacht!"

