Universität Oxford startet HIV-Impfstoff-Studie

Forscher an der University of Oxford verabreichen die ersten Dosen eines potenziellen HIV-Impfstoffs an Teilnehmer einer Studie. Die Impfungen sind Teil einer klinischen Phase-Eins-Studie, die am Montag begann. Hierbei gehen die Wissenschaftler in Oxford neue Wege.