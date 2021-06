Maas verliert Wette: Deutschland scheidet gegen England bei Fußball-EM im Achtelfinale aus

Mit einer guten Vorstellung verabschiedet sich die deutsche Mannschaft aus dem Turnier der Fußball-EM. Nach einem kämpferischen Spiel gegen England mussten die Deutschen doch zwei Tore einstecken. Das Team des Trainers Gareth Southgate hatte über lange Strecken Mühe, die gut aufgestellten Deutschen in Schach zu halten. Erst in der zweiten Halbzeit gelang durch blitzschnelle Treffer von Raheem Sterling (75.) und Kapitän Harry Kane (86.) der entscheidende Vorsprung.

Eine starke deutsche Mannschaft konnte ihre Torchancen nicht verwandeln und scheidet aus dem Turnier aus. Für Bundestrainer Joachim Löw ist es das letzte Spiel gewesen. Nach 15 Jahren nimmt er mit einer Niederlage Abschied vom Trainerposten.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat mit seinem britischen Amtskollegen Dominic Raab um eine Kiste Bier über das Ergebnis des Achtelfinalspiels zwischen den beiden Nationen am Dienstag gewettet.

"Mein britischer Kollege und ich sind uns in internationalen Angelegenheiten über fast alles einig, aber nicht darüber, wer heute Abend in Wembley gewinnen wird. Also, wie wäre es mit einer kleinen Wette?", schrieb Maas auf Englisch in seinem Twitter-Feed.

"GER hat seine letzten 7 Spiele in Wembley nicht verloren. Weiter so", schrieb Maas, nachdem er mit Raab das Nationaltrikot getauscht hatte.

Mein 🇬🇧 Kollege und ich sind uns in fast allen internat. Fragen einig, aber nicht, wenn‘s um Fußball geht. Wir wär‘s also mit einer kleinen Wette, @DominicRaab? Ein Kasten Bier für den Sieger von #ENGGER. Seit 7 Spielen ist 🇩🇪 ungeschlagen in #Wembley. Weiter so, @DFB_Team! pic.twitter.com/zaCU9b74Ds — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) June 29, 2021

Der britische Minister nahm die Herausforderung an: "We've got a case of @bigsmokebrew riding on this. Come on England!", schrieb er auf Twitter und bezog sich dabei auf einen englischen Bierhersteller.

Im September schlägt Hansi Flick als neuer Bundestrainer mit der Fortsetzung der WM-Qualifikation für Katar 2022 ein neues Kapitel auf – viel Arbeit wartet nach der EM-Enttäuschung auf den einstigen Löw-Assistenten und Bayern-Erfolgscoach. Unmittelbar vor der Partie hatte Löw noch ein Anliegen geäußert. "Kein Trainer wünscht sich ein Elfmeterschießen, das ist immer ein Vabanque-Spiel", sagte der Bundestrainer – doch einen Abschied auf diese Weise hat er sich sicherlich auch nicht gewünscht.

